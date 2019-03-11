Kürt kardeşlerim, artık bu belayı bitirin!

Ahmet Selim Işıcık

Evet; kardeşlerim, artık bu belayı, bu katmerli, bu katranlı, bu kanlı belayı bitirin. Sizden olmadıkları halde, sizden görünen ve derdi, davası başka olan bir avuç ruhu kara, vicdanı kara, içi, dışı kara, geçmişi, geleceği kara kimseler kırk seneden beri size kimsenin kimseye yaşatmadığı acıları yaşatıyor, yapmadığı kötülüğü yapıyor, vermediği zararı veriyorlar. Yüz binlerce gencinizi hayatının baharında sebepsiz, gereksiz ve gerekçesiz toprağa gömmüş, gelin olacak binlerce kızınızı haydutların kucağında kirletip hayatlarını karartmışlardır.

Gün aşırı devlet güçlerine teslim olan çocuklarınızın ve özellikle kızlarınızın dağ başlarında ne acılar çektiklerini, ne korkunç şeyler yaşadıklarını kendi ağızlarından duymuyor musunuz?

Gençlerinizi diri diri mezara gömen, kızlarınızın yaşama ümidini bitiren haydutlar, hâlâ yüzünüze baka baka sizin için, Kürt hakları için çalıştıklarını söylüyor ve hâlâ bunlara inanan, bu eşkiya çetesinden hayır bekleyen saf Kürtler bulunuyor. Bundan daha büyük bela olur mu? Kasap, koyunları parçalarken, onları tedavi ettiğini söylüyor ve koyunlar bu katmerli, bu kuyruklu, bu vahşetli ve dehşetli yalana inanıyorlarsa, kendileri için bundan daha büyük belâ bulunur mu? Şu var ki, Allah’ın fazla akıl vermediği koyunlar kesinlikle bu açık yalana inanmazlar, fakat bazı Kürtler, kendilerine yapılan soykırım tarzındaki kötülüklerin iyilik olduğuna inanıyor ve bu kötülükleri gözlerin önünde yapan kanlı çeteye, adeta, “ellerinize sağlık, bize ettiğiniz kötülükleri biraz daha artırın!” diyorlar. Ve kendi kasapları olan çeteyi destekleyerek daha çok kötülük yapmalarına zemin hazırlıyorlar. Bu suretle, çetenin işledikleri bütün cinayet ve ihanetlere Allah yanında ortak olduklarını, bu dehşetli suç ve günaha karşı farz-ı muhal, namaz da kılsalar, mollalık da taslasalar kurtuluşlarının olmadığını düşünmüyor veya aldırmıyorlar. Bunlara, “Müminler kardeştir, kardeşlerin arasını açmayın.” (Hücurât, 10) meâlindeki ayetler okunduğu zaman, bunu hatırlatanı diş ve tırnaklarıyla parçalamak istercesine hiddet gösteriyorlar. Irkçılık narkozuyla uyuşturulan ve kafaları betonlaştırılanlara soruyoruz. Belediye önünde, dağa kaçırılan çocuklarının geri verilmesini isteyen, bir lütuf değil, hakları olan çocuklarını isteyen gözü yaşlı Kürt analarının üstüne tazyikli su sıkıp onları dağıtan çetenin hâlâ Kürt oldukları ve Kürt hakları için çalıştıkları yalanına nasıl inanıyor, nasıl onlara taraf olabiliyor ve bir daha nasıl onlara oy verebiliyorsunuz? Kürt halkının - tabii ki, çetelere inananları kastediyoruz- akıl ve idrak seviyesi bu kadar mı düşmüştür? Seneler senesidir, Kürt halkını korku, panik ve endişe hisleriyle ruh hastası haline getiren, huzur ve güvene mahrum bırakan, onlara sebepsiz azap ve işkenceleri yaşatan çeteye hâlâ nasıl yakınlık duyabiliyorlar? Kürt bölgesini planlı bir şekilde yıkıma götüren, sermayeyi kaçıran, yatırımı önleyen, şehirleri kuru kalabalıkların yığıldığı yerler haline getiren bu çete değil midir? Haftada iki ve hatta üç gün kepenk indirten ve bu suretle ticareti felç etmek isteyen bunlar değil midir? Bunlar olmasa, Kürtlerin bölgesi sermaye, sanayi ve yatırım akışı sayesinde cennet gibi zengin ve mamur bir vatan köşesi olmaz mıydı? Bu çete, yapılan işleri de engellediler ve baykuş gibi ötüp Kürt yoğunluklu yerleri ölüm kokan harabeye çevirdiler. En son da, Kürt şehirlerini açtıkları çukurlarla mağara devrindeki ilkelliğe geri götürmeye kalkıştılar. Şimdi bu cinayetleri işlemiyorlarsa, bu, artık Kürtlere zulüm yapmaktan vazgeçtikleri anlamına gelmiyor. Irkçı Kürtlerin beğenmediği ve ondan bir oyu bile esirgediği AK Parti hükümetinin bunu önlemesinden dolayı yapamıyorlar. Bu hükümet onların zulmüne karşı Kürtleri koruma altına aldığı için de ona amansız düşmanlık yapıyorlar.

Benzetmeyi koyunlar üzerinden yaptık, o şekilde sürdürelim. Koyunlar, çoban postunu giyip önlerine çıkan kim olursa olsun, kasap olsa ve onları kesmek için mezbahaneye de götürse, sorup soruşturmadan arkasına dizilip giderler. PKK’nın tuzağına düşen Kürt kardeşlerimiz de, benzer bir şekilde, onların temsilcisi ve haklarının savunucusu postu ve yalanıyla ortaya çıkan haydut çetesinin peşine düşüp mezbahaneye gidiyorlar, kim olduklarını ve kendilerinden gizledikleri niyet ve amaçlarının ne olduğunu sorup soruşturmayı akletmiyorlar.

Bakın, açık söyleyeyim, efendileri tarafından verilen emri uygulayan uşaklar, Kürtlerin yaşadıkları yerleri Ermenilere hazırlıyor. Kürtler üzerindeki devlet himayesi kalktığı takdirde, vaktiyle bu bölgede yaşamış olan Ermeniler sürüler halinde oraya akın edecek ve bölgenin sahiplerinin kendileri olduğunu söyleyerek Kürtleri ev ve ocaklarından edeceklerdir. O zaman Kürtler ne yapacaklar, hangi merciye baş vuracaklar, dertlerini kime anlatacaklar? O zaman, onları bu tuzağa düşürmüş olan çeteyi de Ermenilerin yanında bulacaklar. Bunlar, daha şimdiden dindar olan Kürtlerden çok, Ermenilere yakınlık ve sempati duyuyorlar ve “Ermeniler bizden iyidirler.” Propagandasını yapıp Ermeni istilasına psikolojik zemin hazırlıyorlar. Tarih tecrübedir. Başkasının musibetinden ders almak lazımdır. Bakın, Filistin, Osmanlı idaresinde mamur, müreffeh ve huzurlu bir yerdi. Haçlı devletler, içirdikleri ırkçılık zehiriyle Arapların dimağını bozup onları Osmanlı devletine düşman ettiler. Devlet, onları bırakıp çekilince, mevcut plan üzerine hemen oraya Yahudiler sevk edildi. Yahudiler, “Burası bizim vatanımızdır. Siz işgal etmişsiniz“ diyerek halkı ev ve ocaklarından ettiler. Onlar efendi oldular, yerli halk ise sığıntı haline geldi. Ondan bu yana da halk orada Yahudilerin zulmü altında can çekişiyor ve feryatları dağ ve ovalarda yankılanıyor. Bu mağdurların feryadını siz de duymuyor musunuz? Bu sizin hikayeniz de olabilir? Arapları bu acı akibete hazırlamada araç olarak kullanılan Arap ırkçılığından da iz ve eser kalmadı. Bu halk, binbir zulüm ve eziyet altında inlerken, vaktiyle ırkçılık yapan ve devlete karşı efelik taslayan Araplar da onlara sahip çıkmıyor. Çünkü ırkçılık, aslı olmayan bir hurafedir, onu haçlı sömürgeciler icat etmişler ve onunla Müslümanları parçalayıp tek tek yutmaya çalışıyorlar. Kürtlerle Ermeniler de karşı karşıya geldiklerinde akıbet aynen bu olacaktır. Haçlı devletler, elbette ki o kanlı boğuşmada Kürtlerin değil, dindaşları olan Ermenilerin tarafını tutacaklardır? 1915 senesine kadar, bölge Kürtlerinin kardeşleri gibi gördükleri Ermeniler, Rusların gücünü arkalarında görünce, haçlarını çıkarıp Kürtleri acımadan soykırıma tabi tutup kestiler, biçtiler, yok etmeye çalıştılar. Bereket ki, uşakların şimdi düşman kesildiği Osmanlı-Türk devleti yetişip Kürtleri Ermeni katliamından kurtardı ve azgınlaşan Ermenileri Suriye’ye sürgün etti. Ve o gün bu gündür yüz sene geçmiş olmasına rağmen, Haçlı devletlerin parlamentolarında bu konu ters yüz edilerek gündemde tutuluyor ve günü geldiğinde intikam alma yemini ediliyor. İşte bu haçlı bu devletler harekete geçmek için, önce Kürtleri Türk devletinden ve onun himayesinden koparmaya çalışıyorlar. Bizdeki çeteler de onların emrinde aynı şeyi yapıyorlar. Ve daha şimdiden kendileri de Kürtleri suçlu buluyorlar.

Ben bunları söylerken çetenin hepsinin bilinçli hain olduğunu söylemek istemiyorum. Fakat, bunlar hain olmasalar da önünü görmeyen körler durumundadırlar. Bunlar, arazinin kuyularla dolu olduğu bir zeminde yürüyorlar. Onun için, kendileri de, arkalarından gidenler de kuyuya düşmekten kurtulamazlar.

Bu sebeple, nefsine ve nesline karşı sorumluluğunu idrak eden Kürt halkı bu kimi hain, kimi kör olan çeteye uyup yola çıkmamalı ve önümüzdeki seçimde başlarına getirilen bu beladan kurtulma basiretini göstermelidirler.

Aksi takdirde, Allah korusun, Ermenilerin veya Ermenilerden hiç aşağı olmayan inançsız ve kıblesiz bir çetenin tuzağına düşüp kendileri kalan ömürlerinde sefil ve perişan olacakları gibi, bu duruma düşürdükleri nesilleri de onları bedduayla anacaktır. Ve Kürt milleti kendi kendisini mahvedip bitiren ibretlik bir millet olarak tarihe geçecektir.