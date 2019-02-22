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Kürt gençleri misyoner kıskacında

Bradley’in, “Onlarla hiçbir ilişkim yok, tanımıyorum” şeklindeki yalanı, ele geçirdiğimiz fotoğraf karesiyle deşifre oldu. Muharrem Kavak’ın Van’daki şahsi evinde düzenlendiği öğrenilen 8 kişilik gizli toplantıda Bradley’in Kürt gençlere İncil’den yazılar okuduğu ve kariyer vaatlerinde bulunduğu bildirildi.

22 Şubat 2019 Cuma 11:11
Kürt gençleri misyoner kıskacında

Gazetemiz Akit, Güneydoğu’yu sarmaşık gibi saran misyonerlerin peşini bırakmıyor. Prolink adlı bilişim firması üzerinden misyoner çetelere fon sağlayan, işsiz Kürt gençleri, para ve kariyer vaatleriyle misyonerlerin sarmalına sokan İşadamı Kenneth Bradley’in inkâr ettiği ilişki belgelendi. Bradley’in Van’da misyoner papaz Muharrem Kavak ile yemekli toplantıda buluştuğuna ilişkin fotoğraf karesi, kirli ilişkiyi gözler önüne sererken inkar yoluyla üretilen yalanı çökertti.

Müslüman Kürtleri İslam’dan koparmak için yürütülen sinsi çalışmaların merkezinde yer alan World Associates Georgia Tacco isimli sözde hayır kuruluşu ve Van Uluslararası Kilisesi’nin misyonerlik faaliyetlerine bizzat katıldığı ve maddi katkıda bulunduğunu gündeme getirdiğimiz Prolink Mümessil A.Ş. Genel Müdürü Bradley, hedef gösterildiğini öne sürerek “hiçbir politik veya etnik organizasyonla ilişiğinin bulunmadığını” savunmuştu.

İnkar mumu söndü!

World Associates Georgia Tacco’nun yürütücüsü olan Protestan Kavak ve ABD vatandaşı eşi Eshter Lee ile ilişkisini inkar eden Kanadalı işadamı Bradley, Akit’i hedef alarak “Bu asılsız yazılar, okuyucular, müvekkilin iş yaptığı kurum ve kuruluşlar üzerinde olumsuz etki meydana getirme amacını taşımaktadır” iddiasının arkasına saklanmıştı.

Türkiye’de 28 Şubat sürecinde kurulan Prolink adlı şirket üzerinden misyonerlere para akışı sağladığını gündeme taşıdığımız Kanadalı Bradley’in, işsiz genç Kürtleri Hristiyan yapmak isteyen misyoner çete ile ilişkisinin izini süren Akit, şok bir belgeye ulaştı.

Kürt gençleri para ve kariyer vaadiyle misyonerlerin ağına düşürdüğünü yazdığımız Bradley’in, misyoner Kavak ile aynı yemek masasında yer aldığı tespit edildi. Prolink’çi Kenneth Bradley’in, Van’a gerçekleştirdiği 2 günlük ziyarette misyoner çetenin ağına düşen birçok gençle bir araya geldiği ve Kavak’ın Van Merkez’de, Edremit yolu üzerindeki evinde düzenlenen yemekli toplantıya katıldığı saptandı.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:11
  1. Prolink
  2. Kenneth Bradley
  3. Muharrem Kavak
  4. World Associates Georgia Tacco
  5. Van Uluslararası Kilisesi
  6. Prolink Mümessil A.Ş

YORUM YAZ

  • mevhibe inalmevhibe inal16 dk önce
    İstanbul'un göbeğinde apartmanlarda oturup aleni misyonerlik yapanlar ne olacak?Bunlarla işbirliği içindeki insanlarımız! Mevlana, Kozmos, New Age, Evren Kardeşlik masalları ile maddi-manevi sıkıntıda olanları nasıl tuzağa düşürüyor?!
  • Celil uağmuroğlu Celil uağmuroğlu 20 dk önce
    Ortagoğuda iki Zümre var çok kolay Emperyalist güçlere Maşası olurlar istedikleri gibi kollanılırlarbu tarih boyunca böyledir Birincisi Ermeniler çünkü çok karmaşık bir tarihe ve insan yapısına sahipler ,,Kürtler ise yine karmaşık bir geçmişleri var ,,Yedi dile sahip olan bir birileriyle anlaşmayan bir Millet varmı şimdiye kadar dikilen bir taşları varmı Liderliklerini yapan bir mezar taşı varmı yok yok Ama nereden geldiler Rivayete göre bu bir var sayım Orta Asyadan Karlı dağlarda yaşayan ve İSKİTLER.lerle gelen Kürt isminde bir Türk boyu Zagros dağları arasında yerleşmişler O bölgede bir sürü topluluklarla kaynaşmışlar her toplulukların dillerinden bir kaç çeşit kürk dili meydana çıkmış ,,bu Sosyolojik ve Pisikolojık baskılarından dolayı fikir ve zihin yapılarında bir deformasyon meydana gelmiş ,Güvensizlik ,çabuk kabuk deyiştiren ,,korkarak yalan söyleyen,,Başkasının kanatı altında yaşamayı kabul eden, ve başkası tarafından çabuk aldatılan,, iş yaparken gönlünden işine sadık olmayan bir topluluk bunlar Millet değiller,,% 25 şi Ermeni ve yahudı asıllı,,ben bunlara Şantiyelerde çok rasladım ama yinede içlerinde çok iyi insanlar vardır Örneyin birisi çok hastalandı doktor istirahat etmeden çocuğun olmaz denişti ona dedim git iyileşene kada istirahat et ilaçlarını al çalışıyor göstereceyim seni iyileştı bir müddet sonra iş bitti ayrıldı 8 sene sonra beni aradı buldu senin iyliğini hiç unutmam dedi öyleleride var ,,,Vesselam
  • Celil EvcimanCelil Evciman44 dk önce
    Yav bırakın bari hristiyan olsunlar.Ateist olmalarından iyidir.Diyeceğim de bu şerefsiz misyonerler sadece ateist olana saremıyorlar müslümanların da aklını çelmeye çalışıyorlar.İş üstünde yakalanan misyonerlerin gözünün yaşına bakılmasın en ağır şekilde sınırdışı edilsin.
  • Hy-hyHy-hy49 dk önce
    Ne olacak Amerikalı Rahip hakkında savcılar fena suçlamalarda bulunmuştu.Rahip şimdi nerdemi? Amerika billûrlarını yaymış geniş geniş oturuyor.Savcılar döt oldu,TC. döt oldu,biz döt olduk yani demem o ki adamlara dokunamazsın.Sana senin ağzından yalan söylediğini söyletirler.
  • İstanbulİstanbul50 dk önce
    PapAz efendi bende 1yıldir işsizim yeriniz nerde yardımcı olsanız
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU55 dk önce
    ONLAR GÖREVLERİNİ YAPIYOR.YA BU ÜLKENİN DİYANETİ,MİLLİ ODUĞUNU SÖYLEYEN STKLARI,PARTİLERİ,AKP LİLERİ,KISACA MİLLİ GÜÇLER NEREDE .....HEP LAF.LAAF,LAF,LAF..HEPSİNE YAZIKLAR OLSUN.
  • CemCem56 dk önce
    Akit radarı yakalar, millet tepeler. Gençlerin aklında avrupa hayali, kanadalının aklında kendi geleceği için savaştıracağı piyonlar yapma hayali bir araya gelince bu pilav daha çok su çeker.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Devlet, Bu Misyonerlere Asla Taviz Vermemelidir. Hepsini Sınır Dışı Etsin. GençleriBunlardan Korusun.

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