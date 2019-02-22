Kürt gençleri misyoner kıskacında

Gazetemiz Akit, Güneydoğu’yu sarmaşık gibi saran misyonerlerin peşini bırakmıyor. Prolink adlı bilişim firması üzerinden misyoner çetelere fon sağlayan, işsiz Kürt gençleri, para ve kariyer vaatleriyle misyonerlerin sarmalına sokan İşadamı Kenneth Bradley’in inkâr ettiği ilişki belgelendi. Bradley’in Van’da misyoner papaz Muharrem Kavak ile yemekli toplantıda buluştuğuna ilişkin fotoğraf karesi, kirli ilişkiyi gözler önüne sererken inkar yoluyla üretilen yalanı çökertti.

Müslüman Kürtleri İslam’dan koparmak için yürütülen sinsi çalışmaların merkezinde yer alan World Associates Georgia Tacco isimli sözde hayır kuruluşu ve Van Uluslararası Kilisesi’nin misyonerlik faaliyetlerine bizzat katıldığı ve maddi katkıda bulunduğunu gündeme getirdiğimiz Prolink Mümessil A.Ş. Genel Müdürü Bradley, hedef gösterildiğini öne sürerek “hiçbir politik veya etnik organizasyonla ilişiğinin bulunmadığını” savunmuştu.

İnkar mumu söndü!

World Associates Georgia Tacco’nun yürütücüsü olan Protestan Kavak ve ABD vatandaşı eşi Eshter Lee ile ilişkisini inkar eden Kanadalı işadamı Bradley, Akit’i hedef alarak “Bu asılsız yazılar, okuyucular, müvekkilin iş yaptığı kurum ve kuruluşlar üzerinde olumsuz etki meydana getirme amacını taşımaktadır” iddiasının arkasına saklanmıştı.

Türkiye’de 28 Şubat sürecinde kurulan Prolink adlı şirket üzerinden misyonerlere para akışı sağladığını gündeme taşıdığımız Kanadalı Bradley’in, işsiz genç Kürtleri Hristiyan yapmak isteyen misyoner çete ile ilişkisinin izini süren Akit, şok bir belgeye ulaştı.

Kürt gençleri para ve kariyer vaadiyle misyonerlerin ağına düşürdüğünü yazdığımız Bradley’in, misyoner Kavak ile aynı yemek masasında yer aldığı tespit edildi. Prolink’çi Kenneth Bradley’in, Van’a gerçekleştirdiği 2 günlük ziyarette misyoner çetenin ağına düşen birçok gençle bir araya geldiği ve Kavak’ın Van Merkez’de, Edremit yolu üzerindeki evinde düzenlenen yemekli toplantıya katıldığı saptandı.