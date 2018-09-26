0553 313 94 23

Kürsüden Erdoğan'ın çağrısına destek verdi

Ruanda Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği (AU) Başkanı Paul Kagame, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'nin yapısı ve işleyişine yönelik reform çağrılarına destek verdi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 08:59
Kürsüden Erdoğan'ın çağrısına destek verdi

Kagame, ABD'nin New York kentinde devam eden BM 73. Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada, kendisinden önce kurula hitap eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'nin yapısı ve işleyişinde reforma gidilmesi çağrısına destek verdi.

Afrika Birliğinin BM'deki pozisyonunun diğer bölgesel kuruluşların olduğu gibi ağırlığı ve statüsüne göre olması gerektiğini belirten Kagame, bu yılki görüşmelerin ana temasının "BM'yi tüm insanları alakadar hissettirecek hale getirmek" olduğunu hatırlattı.

BM'nin tüm insanlığı temsiliyetinin gerçek anlamda çok katmanlılık sağlanarak gerçekleşebileceğini dile getiren Kagame, şunları kaydetti:

"Şu anki küresel yönetim yapısının iki katmanlı hali sürdürülemez. Çoğunluğu bağlayan kaideler, küçük bir azınlık tarafından belirleniyor. Herkese eşit şekilde uymayan standartlar evrensel değildir. Sistemin temelindeki bu adaletsizliği gidermek, çok katmanlı bir iş birliğini yeniden canlandıracak ve uluslararası kuruluşların meşruiyetini yeniden sağlayacaktır."

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Joseph Kabila da konuşmasında, Afrika'nın BM'de daha geniş temsiliyet istediğini söyledi.

"Afrika halkları, BM'den seslerinin daha iyi duyulmasını talep ediyor." ifadesini kullanan Kabila, Afrika ülkelerinin 15 yıldır, kıta olarak BM Güvenlik Konseyinde daimi üye olmayı istediğini hatırlattı.

Kabila, ayrıca ülkede 20 yıldır görev yapan BM barış gücü MONUSCO askerlerinin çekilmesini istedi.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 08:59
  1. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. ruanda
  3. Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu bölgede oturanlar dikkat! Meteoroloji'den uyarı geldi...
    1. Bu bölgede oturanlar dikkat!..
    2. Dolar piyasaya nasıl başladı?
    3. Ruhani'den Macron ve May görüşmesi
    4. CHP geleneği bozmadı... Yine karşı..
    5. Şırnak'ta patlama: Yaralılar var!
    6. ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'
    7. Avrupa Parlamentosu'ndan skandal..
    8. Dehşet anlarının görüntüsü
    9. TSK'da operasyon: 36 muvazzaf askere..
    10. Adana'da karısını silahla vurdu..
    11. Türkiye’nin kanını dondurmuştu… O anne..
    12. Erdoğan dünya sistemini değiştirecek..
    13. Kılıçdaroğlu'nun numune-i imtisali.....
    14. Kürsüye çıkıp Erdoğan'ın çağrısına..
    15. BUDO seferleri iptal edildi
    16. Benzin ve motorine yeni zam!
    17. Erdoğan'dan ajan Brunson açıklaması!
    18. Derbide Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe..
    19. Benzin ve motorine yeni zam! Pompaya..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli..
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    Seçim bitti, kurultay geçti, bu video hala paylaşım rekorları kırıyor! Yaktın beni Muharrem!
    Seçim bitti, kurultay geçti, bu video hala paylaşım rekorları kırıyor! Yaktın beni Muharrem!
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2018
    DGS hemşirelik taban puanları 2018
    DGS hemşirelik taban puanları 2018
    DGS sınav sonuçları üniversitelerin DGS mimarlık puanları 2018
    DGS sınav sonuçları üniversitelerin DGS mimarlık puanları 2018