Kürsüye çıkan İYİ Partili bozkurt işaretini yanlış yaptı
Meral Akşener'in kürsüye davet ettiği İYİ Parti'nin Kastamonu belediye başkan adayı Levent Dikmen bozkurt işareti yapmak isterken ilginç görüntüler oluşturdu.15 Ocak 2019 Salı 14:41
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Meclis’teki grup toplantısında belediye başkan adaylarını açıkladığı sırada kürsüye davet ettiği Kastamonu belediye başkan adayı Levent Dikmen, bozkurt işareti yapmak isterken ilginç görüntüler oluşturdu.
Bozkurt işaretini yanlış yaptı
Bozkurt işaretini de yanlış yapan Dikmen gaza gelip kendinden geçti. Akşener'in elini öpen Dikmen ardından tekrar yerine geçti.
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