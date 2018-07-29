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Kurşunu durduran cep saati görenleri şaşkına çevirdi

Eskişehir'de babasından kalma mesleği devam ettiren Ayhan Oskaylar isimli esnaf, Çanakkale ya da Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı düşünülen ve kurşunun ortasında kaldığı değerli saati saklamaya devam ediyor.

29 Temmuz 2018 Pazar 13:23
Kurşunu durduran cep saati görenleri şaşkına çevirdi

Eskişehir'de saat tamiratı ve satışı ile uğraşan Ayhan Oskaylar, babasından kalma mesleğinin yanında bir de saat koleksiyonu yaptı. Bursa'da bir antikacıda gördüğü cep saati ise, koleksiyonunun en değerli parçasını oluşturdu.

Zira Çanakkale ya da Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı düşünülen cep saati, ortasını delen fakat geçemeyen kurşun ile ün kazanmış. Yıllarca toprak altında bekleyen cep saatinin halen cam kırıkları bile üzerinde bulunuyor. Oskaylar tarafından bakım yapmak için bile açılmayan değerli saat, müzede sergileneceği günleri bekliyor.

"EL DEĞMEMESİ İÇİN ÖZEL KUTUDA SAKLIYORUM"

Kurşunlu saatin değerinin korunması için elinden gelen çabayı gösterdiğini belirten Ayhan Oskaylar, "Babam 1955 yılında bu mesleğe başlamış. Bende 80'li yıllardan itibaren saatçilik ile uğraşıyorum. Elimdeki en önemli ve güzel parça, antikacıdan aldığım cep saatidir. Bu cep saatine kurşun isabet etmiş, muhtemelen Kurtuluş Savaşı yılları veya daha eski Çanakkale Savaşı'ndan kalmış olabilir. Bunun tam anısını ve hikayesini bilemiyoruz. Yalnız içerisinde Abdülhamid'in tuğrası var. Osmanlı zamanında yaptırılmış olduğu kuvvetle ortaya çıkıyor. El değmemesi için özel kutuda saklıyorum. Üzerindeki cam parçalarının bile düşmemesi, olduğu gibi saklamak her zaman için değerini koruması açısından önemlidir. İçini açıp bakım bile yapmadık. Bu saatin bir müzede sergilenmesi için isteyen olursa orada herkesin görmesini isterim" dedi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 13:23
  1. Eskişehir
  2. Bursa
  3. kurşunlu saat
  4. cep saati
  5. Çanakkale Savaşları

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