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Kurşunlu Camii’nde Regaip Kandili kutlandı

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır’da terör örgütü PKK mensuplarınca yakılıp yıkılan sonra restorasyonu tamamlanan Kurşunlu Camii’nde Regaip Kandili dualarla eda edildi.

07 Mart 2019 Perşembe 22:39
Kurşunlu Camii’nde Regaip Kandili kutlandı

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır’da terör örgütü PKK mensuplarınca yakılıp yıkılan sonra restorasyonu tamamlanan Kurşunlu Camii’nde Regaip Kandili dualarla eda edildi.


Yaklaşık 4 yıl önce Sur olayları sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yakılıp yıkılan, halk arasında tarihi Kurşunlu Camii olarak bilinen Fatih Paşa Camii yapılan restorasyon çalışmasının tamamlanan 1516 yılında inşa edilen camide, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın da katılımıyla Regaip Kandili programı düzenlendi. Kandil programına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yanı sıra Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve adayı Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve vatandaşlar katıldı.


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam aleminin Regaip Kandili’ni Diyarbakır’da kutladıklarını söyledi. Erbaş, ’’Bundan 4 yıl önce, ezanlar sussun diye yapılan terör faaliyetleri ile harap olan camimizin bu hale gelmesini Regaip gecesiyle tevafuk etti. İslam alemi olarak, halkımız arasında üç aylar diye bilinen, rahmet, bereket ve mağfiret iklimine girmiş bulunuyoruz. Şu anda bu manevi mevsime girişimizin habercisi olan Regaip Kandili’ni idrak ediyoruz. Müminler için elbette bütün zamanlar kıymetlidir ve Allah’ın rızasını kazanmak gayesiyle kulluk şuuru içerisinde yaşanması gerekir. Bununla beraber mübarek gün ve geceler, yaratılış gayemizi idrak ederek yaratan ve yaratılanlarla münasebetlerimizi ve yaşadığımız hayatı muhasebe etmemiz için çok kıymetli fırsatlardır. Mübarek zamanları, gün ve geceleri fırsat bilerek İbadet, dua ve tövbe ekseninde hayatımızı muhasebe etmeliyiz. İslam’a göre İsmet sıfatını haiz olmaları hasebiyle sadece peygamberler masumdurlar. Bunun dışında herkesin günah işlemesi, yanılması ve hata yapması mümkündür. Zira insan beşerdir ve şaşabilir. Günah işlemek, hata etmek, belki de insanı meleklerden ayıran özelliklerin başında gelir. Önemli olan, günahta ısrar etmemek ve hatayı kabul edip af dilemektir” dedi.


Vaazın ardından dualar okunarak Regaip Kandili kutlandı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 22:39
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