Kurşunlu Camii ibadete açılıyor Diyarbakır’da Sur olayları sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yakılarak kullanılamaz hale getirilen Kurşunlu Camii, 4 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılıyor.

Diyarbakır’da Sur olayları sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yakılarak kullanılamaz hale getirilen Kurşunlu Camii, 4 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılıyor. 4 yıl önce Sur olayları sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yakılıp yıkılan tarihi Kurşunlu Camii, yapılan restorasyon çalışmasının tamamlanması ile yeniden ibadete açılıyor. 1516 yılında inşa edilen cami, yarın Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın da katılacağı Regaip Kandili programı ile ibadete açılacak.

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