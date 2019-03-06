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Kurşunlu Camii ibadete açılıyor

Diyarbakır’da Sur olayları sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yakılarak kullanılamaz hale getirilen Kurşunlu Camii, 4 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılıyor.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:04
Kurşunlu Camii ibadete açılıyor

Diyarbakır’da Sur olayları sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yakılarak kullanılamaz hale getirilen Kurşunlu Camii, 4 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılıyor.

 

4 yıl önce Sur olayları sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yakılıp yıkılan tarihi Kurşunlu Camii, yapılan restorasyon çalışmasının tamamlanması ile yeniden ibadete açılıyor. 1516 yılında inşa edilen cami, yarın Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın da katılacağı Regaip Kandili programı ile ibadete açılacak.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:04
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