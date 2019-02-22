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Kurşunlu Cami ve Kent Mezarlığı Projesi tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu Kurşunlu Cami ve Kent Mezarlığı projesini tamamladı.

22 Şubat 2019 Cuma 11:20
Kurşunlu Cami ve Kent Mezarlığı Projesi tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu Kurşunlu Cami ve Kent Mezarlığı projesini tamamladı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurşunlu Kent Mezarlığı’nda başlattığı 20 milyon 540 bin lira yatırım maliyetli Yeni Şehir Mezarlığı Tesisleri Projesi’ni tamamladı. Hızla büyüyen Antalya için uzun vadede kentin defin ihtiyacını karşılayacak mezarlık projesi ile vatandaşlar defin işlemlerini ve ibadetlerini kolaylıkla yapabilir hale geldi. Projelendirmesi ANTEPE tarafından yapılan bin 395 dönüm alan üzerine kurulu Kurşunlu Yeni Şehir Mezarlığı Projesi kapsamında, toplam 230 bin metrekarelik alanda gasilhane ve morg binaları, 800 kişilik cami, hizmet binası, kadınlar ve erkekler için abdesthane ve şadırvan inşa edildi. 30 adet mezar adası yolu düzenlendi. 4 bin 350 metrekarelik otopark alanı yapıldı. Projenin diğer kısımlarında ise peyzaj düzenlemesi, oturma alanları ve süs havuzları gerçekleştirildi.



Camide Selçuklu motifleri


Minare yüksekliği 33 metre, kubbe yüksekliği 20 metre olan caminin, kapalı ve yarı açık ibadet alanları ile halkın ihtiyacına cevap vermesi hedefleniyor. İç kısımları hüsn-ü hat motifleri ile süslenen caminin dış cephesi oyma Selçuklu motifleri ile bezendi. Vatandaşlarımızın son görevlerini yerine getirirken her türlü ihtiyaçlarını karşılayabileceği Kurşunlu Cami ve Kent Mezarlığı Projesinde, mezarlık yönetim binasında ofis odalarının yanı sıra, ziyaretçiler için yemek dağıtım yerleri, dinlenme ve bekleme alanları, bay-bayan tuvalet gibi halka hizmet verecek diğer üniteler de bulunuyor.



Atölye binası


Proje kapsamında, bir de atölye binası inşa edildi. Atölye binası, cenaze nakil araçları ve iş makinalarının gerekli tadilatın yapılabilmesi için demir ve boya atölye birimi, tabut ve ahşap işlerinin imalat ve bakım işleri için ahşap atölye birimi, depolama birimi gibi üniteleri barındırıyor.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:20
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