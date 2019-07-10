Kurşun isabet eden kız çocuğunun ölümü davası

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da, iki kişiyle tartışırken silahının ateşlenmesi sonucu 6 yaşındaki Suriyeli Zeliha Cumo'nun ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan polis memuru A.A'nın 15 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.



Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık A.A. ile avukatı katıldı.



Cumhuriyet Savcısı Selçuk Cengiz'in esas hakkındaki mütalaasında, 18 Mayıs 2016'da sanık A.A’nın işinden çıkarak sivil kıyafetle otobüs durağında bulunduğu, müşteki sanıklar Recep Aydın ve Coşkun Aydın’ın "Neden eşime süzerek baktın" diyerek sanık A.A. ile tartıştıkları, kavga çıkması sonucunda sanık A.A’nın yere düşmesine rağmen diğer sanıklar tarafından tekmelendiği, bu sırada sanık A.A’nın kendisini kurtarmak için tabancasıyla diğer sanıkların bacaklarına doğru 3 el ateş ettiği, sanık Coşkun Aydın’ın bacağından yaralandığı anlatıldı.



Mermilerden birisinin yerden sekerek otobüs durağında bekleyen olayla ilgili bulunmayan Zeliha Cumo’ya isabet ettiği aktarılan mütalaada, Cumo’nun hayatını kaybettiği, sanığın maktulün anne ve babasıyla anlaşarak maddi ve manevi giderlerini karşıladığı ve ailenin şikayetinden vazgeçtiği belirtildi.



Mütalaada, sanık A.A’nın olası kast ile hareket etmediği, saldırıdan kurtulmak amacıyla tabancasıyla yere doğru ateş ederek kurtulmaya çalıştığı, sanığın olay heyecanı içerisinde herhangi birinin vurulup ölmesini göze almak ve kabullenmek şeklindeki düşüncesinin bulunmadığı, bu nedenle eylemin bilinçli taksirle işlendiği anlaşıldığından sanığın Zeliha Cumo’yu "bilinçli taksirle kasten öldürme" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.



Sanık A.A. hakkında müşteki sanıklar Recep ve Coşkun Aydın’a karşı "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan dava açıldığı ifade edilen mütalaada, sanığın polis olup tabancasıyla çok yakın mesafede olan diğer müşteki sanıkları istediği takdirde hayati bölgelerine hedef alarak vurabileceğini ancak sanığın yere doğru ateş ettiği, öldürme kastının bulunmadığı, eyleminin meşru müdafaa koşulları altında işlendiği anlaşıldığından bu suçtan beraati talep edildi.



Mütalaada, sanık A.A’nın müşteki Göksu Şancı’ya karşı "bilinçli taksirle kasten yaralama" suçundan 2 yıldan 6 yıl 9 aya kadar, müşteki sanıklar Recep Aydın ve Coşkun Aydın’ın da "kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapsi istendi.

Sanık A.A. için mütalaada, ''bilinçli taksirle kasten öldürme'' ve ''bilinçli taksirle kasten yaralama'' suçlarından toplam 4 yıl 8 aydan 15 yıl 9 aya kadar, müşteki sanıklar Recep Aydın ve Coşkun Aydın hakkında ise ''kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mahkeme heyeti, taraflara mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre vererek, duruşmayı erteledi.



- İddianameden



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Bağcılar'da, 18 Mayıs 2016'da izinli olan polis memuru A.A'nın, otobüs durağında beklediği sırada, Hanife Aydın'a iddiaya göre uygunsuz laflar söylediği belirtilerek, Aydın'ın olay çıkmaması için A.A'ya bakmakla yetindiği, ancak olayı fark eden eşi Recep Aydın ile akrabası Coşkun Aydın'ın A.A. ile kavga ettikleri anlatıldı



Müşteki sanıklar Recep Aydın ve Coşkun Aydın'ın polis memuru A.A'yı yaraladıkları, hemen sonrasında ise polis memurunun geri çekilerek üzerinde taşıdığı tabancayla kavga ettiği kişilere doğru çok sayıda ateş ettiği aktarılan iddianamede, ''Olay yerinin meskun mahal oluşu sebebiyle o sırada olay yerinden geçen Suriyeli 6 yaşındaki Zeliha Cumo'nun sağ göğüs hizasına aldığı bir mermi isabeti sonucu öldüğü, yine annesi Canan ile birlikte olay yerinde yürümekte olan 8 yaşındaki Göksu Şancı'nın da el ve dizinden aldığı 2 mermi isabetiyle hayati tehlike geçirmeyecek şekilde yaralandığı, şüphelilerden Coşkun Aydın'a ise 2 mermi isabet ettiği için yaralandığı, kavga olayından dolayı Recep Aydın'ın da yaralandığı anlaşılmıştır.'' ifade edildi.



A.A'nın yer ve zaman gözetmeksizin çok sayıda yaptığı tabanca atışları neticesinde çevredeki vatandaşların zarar görebileceğini dikkate almaksızın genel güveliği de kasten tehlikeye düşürdüğü bildirilen iddianamede, A.A. hakkında ''olası kastla öldürme'', ''olası kastla yaralama'', ''kasten öldürmeye teşebbüs'' ve ''korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme'' suçlarından 39 yıl 3 aydan 61 yıla kadar, müşteki şüpheliler Recep ve Coşkun Aydın hakkında ise ''kasten yaralama'' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.



