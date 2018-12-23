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CHP'li Abdüllatif Şener kürsüde tam 66 defa "ben" dedi

2019 Bütçe Kanunu önceki gece Meclis'te AK Parti ve MHP milletvekillerinin oyları ile kabul edildi. 12 günlük bütçe maratonunun son gününe CHP’li Abdüllatif Şener ile AK Partili milletvekilleri arasında geçen diyaloglar damga vurdu.

23 Aralık 2018 Pazar 08:33
CHP'li Abdüllatif Şener kürsüde tam 66 defa "ben" dedi

Meclis tutanaklarına yansıyan diyaloglarda, CHP’li Abdüllatif Şener'in CHP grubu adına yaptığı konuşmada, 2002-2007 döneminde ‘ekonominin patronunun’ kendisi olduğunu ve o dönemde paradan altı sıfır atılmasından, bankacılık reformuna kadar, her adımın kendisinin sayesinde atıldığını söylemesine, AK Parti’den Şener’i ‘ti’ye alan cevaplar geldi.

66 defa 'ben' dedi

Şener, konuşması boyunca AK Parti’nin icraatlarından bahsedip  ‘ben yaptım’ şeklinde kurduğu cümlelerde 66 defa ‘ben’ ifadesini kullandı. Bunun üzerine, AK Parti sıralarından sık sık “Sen neymişsin be abi! Amerika’yı da sen keşfettin, üçüncü köprüyü de sen açtın. IMF’ye borcu sen ödedin. SİHA’ların projesini sen çıkarttın, üçüncü havalimanını sen yaptın, duble yollar senin zamanında yapıldı. O tünelleri sen açtın. Seni CHP’ye genel başkan yapalım. Sen git CHP’yi kurtar” sesleri yükseldi.  Konuşmasını verilen sürede tamamlayamayan Şener’e, oturumu yöneten TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın, ek süre vermesi de yine espri konusu oldu. AK Partililer Şener’e “Ek süreyi de siz yaptınız herhâlde” diye seslendi.

Bahçeli: ‘Yerine otur’ derdim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Şener’in CHP adına konuşmasına rağmen, partisini yok saydığını belirterek “MHP’de böyle bir konuşma yapılsaydı, ‘gel yerine otur’ derdim” diye konuştu.

(Türkiye)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 08:33
  1. abdüllatif şener
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