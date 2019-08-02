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Kurslarla istihdama destek olunacak

Düzce Belediye Başkanı Dr.

02 Ağustos 2019 Cuma 11:42
Kurslarla istihdama destek olunacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, başkanlık dönemi için vaat ettiği projelerden birini daha hayata geçiriyor. Düzce Belediyesinin istihdama katkısını ortaya çıkaran meslek edindirme kursları artık BELMEK adı ile kapsamı genişletilerek hizmet verecek.


Düzce Belediyesi özellikle kadınlar, gençler ve dezavantajlı grupların ekonomik yaşama entegrasyonuna destek olmak üzere yeni uygulamalar başlatıyor. Başkan Dr. Faruk Özlübaşkanlık dönemi için hazırladığı proje kataloğunda geniş yer ayırdığı Meslek Edindirme ve Hobi kursları yeniden düzenlenerek BELMEK adı altında toplandı. Doğrudan Başkan Özlü’ye bağlı şekilde çalışacak olan sistemin ilk toplantısında da yönetim ofisi oluşturularak çalışmalara fiilen başlanması kararlaştırıldı. İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde vatandaşların niteliklerini geliştirerek istihdam gücünü arttırmak amacıyla düzenlenecek kursların Yönetim Ofisi Başkan Dr. Faruk Özlü, Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Başkan Yardımcısı Dr. Cengiz Tuncer, Meclis Üyesi İlknur Bahar ve STK Temsilcisi Selma Demirelli isimlerinden oluştu.


Tamamen ücretsiz düzenlenecek meslek edindirme kurslarında amaç; kadınların, gençlerin ve dezavantajlı grupların yeteneklerine paralel olarak verilecek eğitimlerle aile ekonomilerini güçlendirmek, planlı çalışma alışkanlığı kazandırmak, boş zamanların verimli değerlendirilmesini teşvik etmek olarak belirlendi.


Projenin detaylarını içeren bilgilendirme yazısında “Vatandaşların ara eleman olarak iş sahibi olmaları amacıyla ücretsiz meslek edindirme kursları düzenlenecek. Meslek kursları için bölge sanayicileri ile iş birliği yapılarak kurs sonrası istihdam sağlanacak. Müzik, sanat ve hobi kursları ile vatandaşlarımız aynı zamanda kişisel gelişimlerini destekleyecek” ifadeleri yer aldı.


BELMEK bünyesinde yaklaşık 30 farklı branşta eğitim verilmesi planlanırken daha önce belediye bünyesinde düzenlenmeyen yeni branşların da açılması için eğitimci ve alt yapının sağlanması için de çalışma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:42
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