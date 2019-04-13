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Kursiyerlerin resim sergisine sanatseverlerden büyük ilgi

Osmangazi Halk Eğitim Merkezi, Akpınar Kültür Merkezi Resim Bölümü Kursiyerleri tarafından Endülüs Park Sanat Merkezi’nde açılan Karma Resim Sergisi büyük ilgi gördü.

13 Nisan 2019 Cumartesi 13:28
Kursiyerlerin resim sergisine sanatseverlerden büyük ilgi

Osmangazi Halk Eğitim Merkezi, Akpınar Kültür Merkezi Resim Bölümü Kursiyerleri tarafından Endülüs Park Sanat Merkezi’nde açılan Karma Resim Sergisi büyük ilgi gördü. Haziran ayına kadar devam edecek eğitime katılan 32 kursiyer, karakalem, yağlıboya, suluboya, aquarel, pastel, rapido gibi çeşitli tekniklerle yaptığı eserleri 6-12 Nisan 2019 tarihleri arasında Bursalı sanatseverlerin beğenisine sundular.


Geçen yıl Eylül ayında başlayan ve bu yıl Haziran ayına kadar devam edecek Resim Kursu Osmangazi Halk Eğitim Merkezi tarafından açıldı. Osmangazi’deki Akpınar Kültür Merkezi’nde halen devam eden kursa 32 kişi katıldı. 8 ay sürecek kursta eğitim, Osmangazi Halk Eğitim Merkezi’nde görevli resim öğretmeni Pınar Kaya tarafından verildi.


Bugüne kadar öğrendikleri bilgiler ışında çeşitli tekniklerle birer eser hazırlayan kursiyerler, bu eserleri bir hafta süre ile Bursalı sanatseverlerin beğenisine sundu. Büyük ilgi gören resim sergisi hakkında bilgi veren resim öğretmeni Pınar Kaya, “Kursiyerlerimiz aldıkları bilgiler ışığında büyük bir tizlikle hazırladıkları eserlere Bursalı sanatseverlerin gösterdiği ilgi bizi çok memnun etti” dedi. Kursiyerlerden Lale Köseleci’de, “Bugüne kadar öğrendiklerimiz ile hazırladığımız eserlerden oluşan karma resim sergimize gösterilen ilgi bizi umutlandırdı. İçimizdeki sanat sevgisini bu kurs ile geliştirme imkânımız oldu. Kurs bittiğinde bir sergi daha açmayı planlıyoruz. Maksadımız sanata olan ilgiyi arttırmak. Bize destek veren herkese şükranlarımız sunuyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 13:28
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