Kursiyerlerin eserleri vatandaşla buluşturuldu

Manavgat Belediyesi İbrahim Sözen Gençlik Merkezi Kursiyerleri, yıl boyunca ürettikleri eserleri, Atatürk Kültür Merkezi’nde Manavgat halkıyla buluşturdu.

Açılış törenine Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, eşi Hatice Sözen, CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, Halk Eğitim İlçe Müdürü Hüseyin Geyikoğlu, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen kurslarda eğitim gören 180 kursiyer, resim, ahşap boyama, iğne oyası, gümüş kazaziye, tel kırma, nakış, rölyef (dekoratif tablo) dalında 6 ay gibi kısa bir zamanda ürettikleri el emeği göz nuru eserlerini, Manavgat halkının beğenisine sundu. 2 Mayıs Perşembe günü açılışı yapılan sergi, 5 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Manavgat Belediyesi olarak halka sunulan imkanlarda kadınlara özel olarak önem verdiklerini belirten Başkan Şükrü Sözen, kadın olmadan sağlıklı bir toplumun olmayacağını ifade etti. Sözen, “İbrahim Sözen Gençlik Merkezi kursiyerlerimizin ürettiği el emeği göz nuru eserlerimizi büyük bir beğeniyle inceledik. Üreten kadınlarımızın var olması ve onların emekleri, bizler için büyük önem taşıyor. Kadınlarımız, annelerimiz, eşlerimiz, bizlere hayat arkadaşlığı yapmasının yanı sıra bizleri bugünlere getiren en önemli değerlerimizdir. Kursiyerlerimizin ürettikleri eserleri görmeye bütün Manavgat halkımızı davet ediyorum. Manavgat Belediyesi kadınların yanında ve kendilerini geliştirmelerinde var olmaya devam edecektir” dedi.