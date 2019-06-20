Kursiyerlerin eserleri görücüye çıktı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü bünyesinde açılan çeşitli kurslarda eğitim gören kursiyerlerin 1 yıl boyunca el emeği ve göz nuru katarak ürettikleri yaklaşık 3 bin çeşit üründen oluşan yılsonu sergisi büyük ilgi gördü.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’nde (HEM) 2018/2019 eğitim-öğretim döneminde açılan 390 kurs, tamamlandı. Eğitim ve öğretimin dönemi boyunca kursiyerlerin kurs öğreticileri eşliğinde tekstil ürünleri, ev eşyaları, hediyelik eşyalar, deri ürünler, resimler, takı eşyalarının sergilendiği yılsonu sergisi, Şehit Er Mehmet İnan Parkı’nda açıldı. Sergide ayrıca, HEM bünyesindeki spor ve sanat kurslarındaki kursiyerler de hünerlerini gösterme imkanı buldu. Serginin açılış kurdelesi, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkan Vekili Ahmet Özalp, EMYO Müdürü Öğretim Görevlisi Muharrem Eren, Milli Eğitim Müdürü Vekili Alpaslan Ceran ve HEM Müdürü Faruk Doğan tarafından kesildi. Kaymakam Demir, kurdele kesiminden sonra 3 bin çeşit ürünün yer aldığı sergi alanındaki stantları gezerek kursiyerler ve kurs öğreticilerinden bilgiler aldı. Kaymakam Demir, bir kursiyerin ebru sanatını da ilgiyle izledi. Sergide, katılımcılara yöresel yemekler ve yayık ayranı ikramında bulunulurken, HEM bünyesinde açılan Uzakdoğu dövüş sanatları kursuna katılan öğrenciler de özel bir gösteri sundu. Geleneksel Türk oyunlarının da yer aldığı sergide sahne sırası, minik ve büyük halk oyunları gruplarının gösterileri de ilgiyle izlendi. Çocukların, defilesinin ardından serginin son bölümünde kursiyerlerin oluşturduğu koro sahne aldı. Korodaki kursiyerler, bağlama eşliğinde hareketli ve duygusal türküleri seslendirdi.

Büyük beğeni toplayan sergi ile ilgili olarak değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, organizenin hem göze hem de kulaklara hitap ettiğini söyledi. Kursiyerlerin gerçekten büyük azim ve emek harcayarak ortaya çıkardığı ürünlerin birbirinden güzel olduğunu belirten Kaymakam Demir, Halk Eğitimi Merkezlerinin, eğitim ve meslek edindirmede büyük bir yeri ve önemi olduğuna dikkati çekti.

Kaymakam Demir, “Halk Eğitimi Merkezimizde 7’den 77’ye her yaştan insanın ilgi, yetenek ve beklentilerine uygun kurslar düzenlenmektedir. Bugün de Elbistan Halk Eğitimi Merkezimizde 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde açılan kurslardaki kursiyerlerimizin el emeği göz nuru eserleri görme fırsatını bulduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten çok özel ve güzel eserlerle bizi karşıladılar. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Elbistan Belediye Başkan Vekili Ahmet Özalp da, Halk Eğitimi Merkezi yönetici, kurs öğreticileri ve kursiyerlere teşekkür etti.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Faruk Doğan ise bir yıl boyunca 390 civarında kurs açtıklarını ve 6 bin 600 kursiyere eğitim verildiğini kaydetti.