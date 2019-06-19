Kursiyerlerin eserleri görücüye çıktı

Ordu’nun Ünye ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezi tarafından 2018-2019 eğitim-öğretim yılı sonu sergisinin Cumhuriyet Meydanı’nda açılışı gerçekleşti. Açılış töreni öncesi öğrencilerce sergilenen halk oyunları gösterisi sahne alırken yaklaşık 40 serginin bulunduğu meydanda kursiyerler tarafından yapılan eserler vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Açılış öncesi konuşan Ünye Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Erdoğan, "Bizler Halk Eğitim Merkezi olarak şu ana kadar genel mesleki teknik okuma yazma alanlarında 918 kurs açılışı gerçekleştirdik. Bu kurslarda 18 bin 486 kişi eğitime katıldı. Bunlardan 10 bin 391’i sertifika aldı. Bu yılda devam eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Emine Erdoğan hanım efendi tarafından başlatılan okuma-yazma seferberliğinde en ücra noktalar dahil olmak üzere 83 tane okuma-yazma kursu açtık. Bu açtığımız kurslarımıza 372 kursiyerlerimiz katılım sağladı. İki yıl içerisinde okuma ve yazma alanlarında 342 kurs açarak katılabileceklerden 2 bin 664 kişiye sertifikalarını verdik. Okuma ve yazma bilmeyenlere evlerine en yakın yerlerde artık bizler kurs açıyoruz. Hatta kurslarımıza katılamayanlar varsa yada evlerine giderek kurs almak isteyenlere öğretmenlerimizi görevlendiriyoruz. Her yıl halk eğitim merkezimizde kurslarımızı yeniliyor ve çeşitlendiriyoruz. Bu yıl çini, kösele ve tezhip kurslarımızı faaliyete geçirdik" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, "Yıl sonu sergimizi genel faaliyetlerden ayıran en önemli özellik öğrenme süreçlerine aktif olarak katılım sunmasıdır. Bireysel gelişime yönelik merak ve istek uyandırma özelliği ile yürütülen diğer hayat boyu öğrenme faaliyetlerinden daha etkili olmaktadır. Bir şenlik havası içerisinde ortaya konulan ürünleri gördükçe öğrenmenin sınırlarının zannettiğimizden çok daha geniş olduğunu bir kez daha anlamış olacağız. Öğrenmek sadece okulla veya diploma sahibi olmakla sınırlı kalmamalıdır. Öğrenme, hayat boyu çabalamamız gereken bir uğraş ve tutkuyla bağlanacağımız bir aktivite olmalıdır. Her öğrenme bizi değiştirir ve kişisel eğitimimize katkıda bulunur. Halk Eğitim Merkezimizin açmış olduğu kurslara katılan kursiyerlerimiz hem kültür sanat eğitimleriyle vakitlerini iyi değerlendiriyorlar hem de iş edindirmeye yönelik kurslarımızla kendilerine bir iş yeri açmak ve ailelerine gelir getirici meslekler edime imkanına kavuşmuş oluyorlar" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu kesti. Programa ayrıca kursiyerlerin yanı sıra çok sayıda vatandaşta katılım sağladı.