Kursiyerlerin eserleri görücüye çıktı Sinop Halk Eğitim Merkezi resim kursiyerleri 1 yıllık çalışmalarını resim sergisi ile taçlandırdı.

Sinop Halk Eğitim Merkezi resim kursiyerleri 1 yıllık çalışmalarını resim sergisi ile taçlandırdı.

Halk Eğitim Merkezi’nde Resim kursu üyeleri 1 yıl boyunca yaptıkları resimleri bir araya getirerek resim sergisi açtı.

Sinop Gazi Caddesi’nde eski Melia Kasım Otel’in karşısında açılan sergi yoğun katılım ile gerçekleşti. Resim Öğretmeni Nagihan Sezgin başkanlığında yürütülen serginin 4 gün boyunca süreceği duyuruldu.

Sergi açılışında konuşan Nagihan Sezgin, “Halk Eğitim Merkezi’nde açtığımız kursta kursiyerlerimizin 1 yıl boyunca yaptığı resimleri sergiledik. Çok talep var. Bugün sergimizin birinci günü, 4 gün boyunca açık kalacak” dedi.

Açıklamalarının devamında Sezgin, “Kursiyerlerimiz canla başla çalıştılar, hepsi boş zamanını resim yaparak değerlendirdi. Sınıf içerisinde güzel ilişkiler ile yürüttük kursumuzu, herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Yeni teknikler öğrendiler” diye konuştu.

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