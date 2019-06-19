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Kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri sergilendi

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19 Haziran 2019 Çarşamba 13:17
Kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri sergilendi

Muğla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılı Öğrenme Şenliği ve El Sanatları Kursları


Yıl Sonu Serisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde açıldı. Halk oyunları kursiyerlerinin gösterisiyle başlayan etkinlikte sergi açılışı Muğla Vali Yardımcı Fethi Özdemir ile Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız tarafından yapıldı.


Program kapsamında Bayır, Yerkesik, Yenice, Yeşilyurt, Düğerek, Ortaköy, Kafaca, Yeniköy, Akçaova Mahalleleri, Açık ve kapalı ceza infaz kurumları ile okullarda açılan el sanatları kurslarının ürünleri sergilendi. İki gün açık kalacak olan sergide 7’den 70’e her yaştan 2 Bin 380 kursiyerin eserleri sergileniyor. Muğla Halk Eğitim Merkezi Müdürü İdris Kömürcü sergi açılışında yaptığı konuşmada, "72 dalda açılan 141 kursa kayıtlı 2 Bin 380 kursiyerimizin el emeği göz nuru çalışmalarını göreceksiniz. Emeği geçen kursiyerlerimize ve bizi bugün yanlız bırakmayan siz katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.


Menteşe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılı boyunca okuma yazma kursları, meseki teknik kurslar ve genel kurslar olmak üzere toplam 668 kurs açıldı. Yine toplam 18 Bin 600 kursiyere hizmet verildi.


Kursiyerlerin çalışmalarının bulunduğu standları gezen katılımcılar, el emeği göz nuru sanat eserlerine büyük ilgi gösterdi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 13:17
  1. sergi
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