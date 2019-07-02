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Kursiyerler tarafından yapılan kovanlar arıcılara dağıtıldı

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ’da usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından yapılan 200 adet kovan arıcılara dağıtıldı.

02 Temmuz 2019 Salı 14:48
Kursiyerler tarafından yapılan kovanlar arıcılara dağıtıldı

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ’da usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından yapılan 200 adet kovan arıcılara dağıtıldı.


El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde çalışan usta öğretici ve kursiyerler tarafından yaklaşık 5 aylık süre içerisinde 200 adet organik kovan üretildi. Üretilen kovanlar, ‘Organik Arıcılığı Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi’ kapsamındaİl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Karakoçan ilçesinde üretim yapacak 20 aracıya dağıtıldı.


Organik Arıcılığı Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında kovan dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, “İlimiz, Sivrice, Maden, Karakoçanve Keban ilçelerimiz başta olmak üzere sahip olduğu bitki florası, zenginliği, coğrafi yapısı ve iklimi ile tam bir arıcılık üretim merkezi durumundadır. Bizler de sahip olduğumuz bu potansiyeli daha da geliştirmek, arıcılığımızı bir adım öne götürmek, bal üretimimizi arttırmak için değişik projeler uyguluyoruz. 2016 yılında Maden ilçesinde hayata geçirdiğimiz proje ile ilçede 600 adet kovanı dağıttık. Sonrasında Sivrice ilçesinde yine 600 adet kovan dağıttık. Keban ve Karakoçan ilçelerinde daha önce yine aynı proje kapsamında 200’er adet kovan dağıtmıştık. Bugün Karakoçan ilçemizdeki arıcılarımıza 200 kovanın daha dağıtımını gerçekleştirdik” dedi.


Kendileri için önemli bir gün olduğunu dilegetiren El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürü Haydar Aktar, “Emek sarf ettik ve ürünlerimiz ortaya çıktı. Bu ürünler ile eminim ki çok güzel yetiştiricilikler olacaktır. Bal üretimi gerçekleşecek. Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği şartnameye uygun şekilde kovanlar ürettik. Bu üretimi 5 ay gibi bir süre zarfı içerisinde gerçekleştirdik. Usta öğreticiler vekursiyerlerimiz ciddi bir emek sarf ederek, güzel bir çalışma sergilediler” şeklinde konuştu.


Karakoçan ilçesindeki 20 üreticiye 200 adet organik kovan dağıtıldığını aktaran Elazığ Arıcılar Birliği Başkanı Fırat Canbay ise, “Özellikle ilimizde 120 bini aşkın bir kovan arı varlığı mevcut. Türkiye genelinde yaklaşık 8 milyona ulaşan kovan varlığı ile Türkiye arıcılıkta dünya 2’inci olarak yer alıyor. Bal üretimi konusunda da aynı konumdadır. İstatistiklere göre Türkiye bal ihracatı konusunda 14’üncü sırada yer alıyor” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:48
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