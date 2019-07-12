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Kursiyerler sertifika almaya devam ediyor

Şahinbey Belediyesi ve İŞKUR’un müşterek düzenlediği meslek edindirme kurslarına katılan 180 kursiyer daha düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

12 Temmuz 2019 Cuma 17:10
Kursiyerler sertifika almaya devam ediyor

Şahinbey Belediyesi ve İŞKUR’un müşterek düzenlediği meslek edindirme kurslarına katılan 180 kursiyer daha düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.


Eğitime büyük önem veren, 193 Gençlik Merkezi’nde ve Sosyal Tesisi’nde 7’den 70’e herkese eğitim imkanı sunan Şahinbey Belediyesi’nin düzenlediği Meslek Edindirme Kursları içerisinde bulunan Bilgisyar İşletmenliği, Çeyiz Ürünleri Hazırlama, Numune Kumaş Dokuma, Şal Etol Şapka Çanta Dikimi ve Fadime Bebek yapımı eğitimi alıp mezun olan 180 kursiyere sertifikaları verildi.


Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen sertifika törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Halk Eğitim Müdürü Memduh Cihan, Şahinbey Ezo Gelin Halk Eğitim Müdürü Recep Öztürk, meclis üyeleri, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı.


Toplam 512 bin kişiye kurs verdik


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşın belediyelerden beklentilerinin yükseldiğini belirterek, "Belediyecilik beşikten mezara kadar devam eden uzun soluklu bir faaliyet. Eskiden belediyelerden beklentiler azdı. Çöp, çukur, çamur olmasın yeter diyorlardı. Ama şimdi beklentiler ve yapılan işler çoğaldı. Şimdi okul yapımından, öğrencileri Çanakakle’ye, hanım efendileri Urfa ve Malatya’ya ziyaret olanaklarına kadar bir çok hizmetler veriyoruz. Şimdiye kadar 512 bin kişiye kurs verdik. Neredeyse Şahinbey’de yaşayan her iki kişiden bir tanesi bu kurslara katılmış. Halk Eğitim Merkezleri ve İŞKUR ile iş birliği içerisinde çalışıyoruz. İŞKUR ile yaptığımız bu kurslarımızdan kursiyerlerimiz günlük 30 TL ücret de aldılar. Böylece kursiyerlerimiz iş öğrenirken para kazanmış oluyorlar. Bu kurslarda emeği geçen değerli hocalarımıza Halk Eğitim Merkezlerine ve İŞKUR’a teşekkür ediyorum" dedi.


Şahinbey Belediyesi ile birlikte bin 300 kurs açtık


Şahinbey Halk Eğitim Müdürü Memduh Cihan, yoğun bir çalışma temposu ile vatandaşa hizmet verdiklerini belirterek, “Şahinbey Halk Eğitim Müdürlüğü görevine yeni geldim. Çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz ve bu çalışma temposu beni oldukça mutlu ediyor. Şu anda Şahinbey Belediyemiz ile birlikte açtığımız kurs sayısı bin 300’e ulaştı. Bu konuda bize gerekli desteği verdiği için Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na ve ekibine teşekkür ediyorum. Bundan sonra da daha güzel işler yapacağımıza yürekten inanıyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:10
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