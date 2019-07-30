Kursiyerler başdenetçiliğe hazır Eskişehir’de ‘ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’ eğitimini bitiren 25 kişiye düzenlenen törenle sertifikaları verilirken kursiyerler de ‘başdenetçiliğe’ hazır hale geldiler.

Eskişehir’de ‘ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’ eğitimini bitiren 25 kişiye düzenlenen törenle sertifikaları verilirken kursiyerler de ‘başdenetçiliğe’ hazır hale geldiler.

Eskişehir Sinerji Hareketi Derneği bünyesinde; Başdenetçi Çiğdem Güven Çam tarafından 25 gence ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi; ’temel eğitim, müşteri memnuniyeti eğitimi ve iç tetkik’ eğitimiverdi. Yapılan sınav sonucunda başarı sertifikası alan kursiyerler, ‘başdenetciliğe’ hazır hale geldiler. Başdenetçi Çiğdem Güven Çam sertifika töreninde yaptığı konuşmasında, "ISO 9001:2008 versiyonundan ISO 9001:2015’e geçişte, standart maddeleri değiştirilmiştir. Revize edilen Kalite Yönetim Sisteminde gelen değişik standart maddeleri konusunda bilgilendirilmeler yaptık. Örneğin; önleyici faaliyetin kaldırılması, dokümante edilmiş bilgi, risk temelli düşünce ile proses ölçümleri, farkındalık, kurumsal bilginin aktarımı gibi konularda detaylı bilgilendirme sunduk. Aynı zamanda ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ve İç Tetkik Eğitimi ile ilgili uygulamalar yapılarak eğitim tamamlandı. Tamamlanan eğitimin ardından sınav yapılarak katılımcılara başarı belgeleri takdim edildi" dedi.

Sinerji Hareketi Derneği Başkanı Soner Çam, "Genç insanlarımıza meslek öğretip, daha nitelikle hale gelmelerini, sanayicilerimize kalifiye personel istihdamını sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak en büyük amaçlarımızdan birisidir" ifadelerini kullandı.

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