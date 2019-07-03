Kurs Öğrencilerinden Gıda Bankasına ziyaret Kilis Belediyesi Gıda Bankasına Ulucami Meslek Edindirme Merkezideki kursiyer öğrenciler ziyaret ederek, çiçek ektiler.

Kilis Belediyesi Gıda Bankasına Ulucami Meslek Edindirme Merkezideki kursiyer öğrenciler ziyaret ederek, çiçek ektiler.

Ulucami Meslek Edindirme Merkezi Bilgisayar kursu örgencileri, Kilis Belediyesi Gıda Bankasını ziyaret ederek, bahçede çiçek ekimi etkinliği gerçekleştirdiler. Gıda Bankası da hem ziyaretlerinden dolayı hem de öğrencilerin çiçek ekmesinden dolayı öğrencilere kitap hediye etti.

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