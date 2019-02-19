Kurra hafızını öğrencileri unutmadı

Tokat’ın yetiştirmiş olduğu eğitimci Kurra Hafız Halil Besler vefatının sene-i devriyesinde yüzlerce hafız ve din görevlisi tarafından yad edildi.

Tokat İl Müftülüğü ve Evrensel Hafızlar Derneği Tokat Şubesi tarafından Molla Hüsrev Erkek Kur’an Kursunda Tokat’ın yetiştirmiş olduğu eğitimci Kurra Hafız Halil Besler vefaatının sene-i devriyesinde yüzlerce hafız ve din görevlileri tarafından yad edildi. Vefatının 6’ncı yılında ilk düzenlenen programa Besler’in yakın akrabalarının yanı sıra yetiştirmiş olduğu yüze yakın hafız katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda hatimler okundu ve duası yapıldı. Halil Besler’in oğlu Ömer Besler ailesi adına Evrensel Hafızlar Derneği Tokat şube yönetimine şükranlarını ifade ederek günün anısına plaket taktim etti. Akabinde tüm hafızlar ve ailesi Halil Besler’in Şeyhi Şirvani mezarlığında kabrini ziyaret ederekdua etti.