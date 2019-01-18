Zehir tacirleri uyuşturucuyu oyuncağa gizlemişler
Zonguldak'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda, oyuncak bebek içerisine gizlenmiş 500 gram esrar ele geçirildi.18 Ocak 2019 Cuma 10:37
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, oyuncak bebek içerisine gizlenmiş 500 gram esrar bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul'dan kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine inceleme başlatıldı.
Üzerinden çıkmadı ama...
Devrek ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde bulunan A.İ.B'nin üzerini arayan ekipler, uyuşturucu maddeye rastlamadı.
Ekipler bunun üzerine şüphelinin çantasındaki oyuncak bebeği kontrol etti. Oyuncak içerisine saklanmış 500 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere Devrek İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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