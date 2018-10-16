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Plakayı tıraş köpüğüyle kapatan sürücü yakayı ele verdi

Şanlıurfa'da plakayı tıraş köpüğüyle kapatarak otoyol gişelerinden kaçak geçme girişiminde bulunan kamyon sürücüsü yakayı ele verdi.

16 Ekim 2018 Salı 14:41
Plakayı tıraş köpüğüyle kapatan sürücü yakayı ele verdi

Şanlıurfa'da plakayı tıraş köpüğüyle kapatarak otoyol gişelerinden kaçak geçmeye çalışan kamyon sürücüsü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timlerince, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu Alanlı gişelerinde yapılan kontroller sırasında, bir kamyonun sürücüsünün uygulama noktasına girmeyerek geri döndüğü belirlendi.

Ekiplerin kısa süren takibi sonucu durdurulan kamyonun plakasının tıraş köpüğüyle kapatıldığı tespit edildi.

Kamyon trafikten med edildi

Araç sürücüsü M.E.Ö'ye bin 807 lira para cezası uygulandı, 27 RL 214 plakalı kamyon ise trafikten men edildi.

Plakanın otoyol gişelerinden kaçak geçiş yapmak ve kameraların görüntülemesini engellemek için tıraş köpüğüyle kapatıldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 14:41
  1. Şanlıurfa
  2. Gaziantep
  3. kamyon
  4. tıraş köpüğü

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