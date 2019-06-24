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Kurnaköy yolunda feci kaza: 1 ağır yaralı

Kurnaköy yolu üzerinde seyir halinde olan minibüs, o sırada yol üzerinde bulunan bir depoya giren tıra arkadan çarptı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:50
Kurnaköy yolunda feci kaza: 1 ağır yaralı

Kurnaköy yolu üzerinde seyir halinde olan minibüs, o sırada yol üzerinde bulunan bir depoya giren tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, minibüsün çarptığı tırın altına kalması kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Hastaneye kaldırılan minibüs sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kaza, Pendik Kurnaköy yolu üzerinde saat 0900 sıralarında meydana geldi. 01 YM 095 plakalı tır sürücüsü yol üzerinde bulunan bir depoya girmeye çalışıyordu. O sırada arkadan gelen 34 LME 799 plakalı minibüs sürücüsü, tıra arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralanan sürücü ambulans ile Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi. Minibüsün çarptığı tırın altına kalması ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Minibüs, sıkıştığı yerden iş makineleriyle güçlükle çıkarıldı.


Kaza nedeniyle yol üzerinde trafik yoğunluğu oluştuğu gözlendi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 10:50
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