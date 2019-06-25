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"Küreselleşme düğümü tersine çözülecek"

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin:- "(Küresel ekonomik kriz) Yeni kriz, 2008 veya 2014'tekilerin aksine bankaların sermaye yeterliliği veya mali sektördeki sorunlardan kaynaklanmayacak"- "Yeni kriz, düşük ekonomik büyüme ve yüksek enflasyonla nitelendirilecek. Küreselleşme düğümü tersine çözülecek"

25 Haziran 2019 Salı 17:17
"Küreselleşme düğümü tersine çözülecek"

MOSKOVA (AA) - Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, yeni küresel ekonomik krizin 2008 veya 2014'tekilerin aksine bankaların sermaye yeterliliği veya mali sektördeki sorunlardan kaynaklanmayacağını belirterek, "Yeni kriz, düşük ekonomik büyüme ve yüksek enflasyonla nitelendirilecek. Küreselleşme düğümü tersine çözülecek." dedi.

Oreşkin, başkent Moskova'da, Valday Düşünce Kulübü toplantısında yaptığı konuşmada, küresel ekonomideki gelişmeler ve Rusya'nın konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Büyük İtidal" olarak adlandırılan ve 2008’de yaşanan küresel krizin ardından duran fiyat istikrarı ve büyüme sürecinin devam ettiğini belirten Oreşkin, "Küresel ekonomideki büyüme yavaşlığını artık görebilirsiniz ancak bu durum henüz krizden çok uzak." ifadesini kullandı.

Yaşanacak yeni küresel ekonomik krizin öncekilerden farklı olacağını savunan Oreşkin, "Yeni kriz, 2008 veya 2014’tekilerin aksine bankaların sermaye yeterliliği veya mali sektördeki sorunlardan kaynaklanmayacak. Yeni kriz, düşük ekonomik büyüme ve yüksek enflasyonla nitelendirilecek." dedi.

Yeni krizin küreselleşmeye yönelik olası etkilerine değinen Oreşkin, "Küreselleşme düğümü tersine çözülecek. Üretim ve üretim verimliliği dünya çapında gerileyecek." diye konuştu.


- "Olası bir yeni krize çok daha hazırız"


Maksim Oreşkin, Rus ekonomisinin ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşları nedeniyle ortaya çıkabilecek krize hazırlıklı olduğunu savunarak, "Olası bir yeni krize çok daha hazırız. Çünkü artık bütçe kuralı, enflasyon hedefi ve dalgalı kur gibi enstrümanlarımız var. Ancak Rusya'nın enerji dışındaki ihracatı, tüm dünyada olduğu olumsuz etkilenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Sayıştayı tarafından 2019'a yönelik yayımlanan rapora göre, petrol ve doğal gaz gelirlerinin, Rusya'nın federal bütçe gelirlerindeki payının bu yıl yüzde 40,8 olması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 17:17
  1. ABD
  2. Çin
  3. Oreşkin
  4. Rusya

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