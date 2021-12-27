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Avrupa Küreselci İspanyol Bakan: 'Bu durum sonumuz olur'
Avrupa

Küreselci İspanyol Bakan: 'Bu durum sonumuz olur'

Komünist görüşlü Birleşik Sol (IU) partisinin de lideri olan İspanya Tüketim Bakanı Alberto Garzon iklim krizinin etkilerini azaltmak, çölleşme sürecini yavaşlatmak ve turizmi korumak için et tüketimini azaltmanın kilit önemde olduğunu iddia etti. Komünist olduğu halde kapitalist küreselci zihniyetin savlarını savunan bakan, Türkiye'deki bir takım sol-seküler-beyaz-halkçı vs. kitleyi hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 12:00:00 - 2021-12-27 12:01:45
Küreselci İspanyol Bakan: 'Bu durum sonumuz olur'

İspanyolların et yemenin çevreye etkisinin artık farkına varması ve yeme alışkanlıklarını buna uygun olarak değiştirmesi gerektiğini belirten Garzon, İngiliz Guardian gazetesine verdiği demeçte şunları söyledi: "İnsanlar sera gazlarının iklim değişikliğindeki rolünü biliyor ama bu gazları yalnızca otomobil ve ulaşımla ilişkilendiriyorlar. Et tüketim zincirinin etkilerinin, özellikle de bifteğin göz önünde bulundurulması yeni yeni başladı. Diğer ülkeler bu konuda ileride ama İspanya'da bu bir tabuydu." Komünist olduğu halde kapitalist küreselci zihniyetin savlarını savunan adeta içine Bill Gates kaçmış olan bakan, Türkiye'deki bir takım sol-seküler-beyaz-halkçı vs. kitleyi hatırlattı.

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