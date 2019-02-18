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Küresel ve Ulusal Tarım-Gıda Politikaları konferansı gerçekleştirildi

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ve Adıyaman Üniversitesi işbirliğinde Adıyaman’da tarımı geliştirmek amacıyla Küresel ve Ulusal Tarım-Gıda Politikaları konferansı gerçekleştirildi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 16:00
Küresel ve Ulusal Tarım-Gıda Politikaları konferansı gerçekleştirildi

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ve Adıyaman Üniversitesi işbirliğinde Adıyaman’da tarımı geliştirmek amacıyla Küresel ve Ulusal Tarım-Gıda Politikaları konferansı gerçekleştirildi.


ATSO’da düzenlenen konferansa Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, ATSO Başkan Yardımcıları Mehmet Emin Güleş, Ahmet Metin Günay, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Abdulkadir Çelenk, Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, Esnaf Sanatarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, ATSO Meclis üyeleri, akademisyenler ve iş adamları katıldı.


Konferansın açılış konuşmasını yapan ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Adıyaman’ın tarım kenti olduğunu belirterek Üniversite ve Ticaret ve Sanayi Odasının işbirliğinde bu iki kurumun kente rehberlik yapacağını söyledi.


Konferansa konuşmacı olarak katılan Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nevzat Birişik de Adıyaman’da tarımın gelişmesi için oluşması gereken projelere dikkat çekti.


Dünyada ve Türkiye’de tarım ve gıda sektörlerinin mevcut durumuna dair kapsamlı bir sunum gerçekleştiren Öğretim Üyesi Dr. Birişik, dünya genelindeki tarım uygulamalarının tarihçesinden bahsederek, çeşitli örnekler verdi.


Birişik, “Sizce Türkiye’de gıda pahalı mı, pahalı olan bir şey değerli olur. Değerli olan da çöpe atılmaz. Siz hiç altınını çöpe atan kuyumcu gördünüz mü veya ürettiği hazır giyim ürününü çöpe atan üretici gördünüz mü ama biz çöplerde atık gıda görüyoruz. Dünyada bir milyara yakın insanın açlık çekmesinin nedeni üretimin azlığı değil. Daha fazla üretmek de rasyonel ve mümkün değil. Bugün tüm dünyada üretilen 4,5 milyar ton gıda aslında 12 milyar nüfusu besleyebilir. Bunun için gıda atık ve kayıplarını mutlaka azaltmalıyız” diye konuştu.


Konferansın soru-cevap bölümünde katılımcılar Dr. Nevzat Birişik’e sorular yöneltti.


ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Dr. Nevzat Birişik’e teşekkür ederek Adıyaman Üniversitesi ve ATSO’nun önümüzdeki günlerde tarım ve sanayinin gelişmesi için daha farklı etkinlikler düzenleyeceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 16:00
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