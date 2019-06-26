0553 313 94 23

Küresel ticaretteki yavaşlama Avro Bölgesi'nde hissediliyor

Standard & Poor's: - "Avro Bölgesi ekonomisi, küresel ticaretteki yavaşlamadan darbe alıyor"

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:01
Küresel ticaretteki yavaşlama Avro Bölgesi'nde hissediliyor

LONDRA (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Avro Bölgesi'nin küresel ticaretteki yavaşlamanın etkilerini hissetmeye başladığını duyurdu.

S&P'den yapılan açıklamada, Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Açıklamada, Avro Bölgesi ekonomisinin küresel ticaretteki yavaşlamadan darbe aldığı belirtildi.

S&P ekonomistlerinin Avro Bölgesi'nin bu yıl yüzde 1,1, gelecek yıl ise yüzde 1,3 seviyesinde büyüme kaydetmesini beklediği bildirilen açıklamada, büyümede dış talebe olan bağımlılıkları nedeniyle Almanya ve İtalya'nın gelecek dönemde daha düşük bir büyüme performansı sergilemesinin öngörüldüğü kaydedildi.

S&P Küresel Reytingler Ekonomisti Marion Amiot, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "2017 yılından bu yana Avro Bölgesi'ndeki ekonomik yavaşlamanın tamamı zayıflayan ihracattan kaynaklanıyor. ABD ekonomisine kıyasla Avro Bölgesi ekonomisi ticarete daha açık. Çin, büyük resesyondan bu yana büyümede daha çok iç talebe dayanırken, Avro Bölgesi tam tersini yaparak ticaretini ağırlıklı olarak Avrupa dışına kaydırdı." ifadelerini kullandı.

Amiot, Avro Bölgesi ticaretinin küresel ekonomi ile giderek daha entegre olmasının, bölge ekonomisinin küresel ticaretteki yavaşlamaya karşı daha hassas hale gelmesine neden olduğunu vurgulayarak, "Henüz ABD ve Çin arasındaki daha yüksek gümrük tarifeleri değil ama Çin’deki ekonomik yavaşlama, küresel ticaret üzerinde ağırlığını hissettiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:01
  1. İngiltere
  2. Londra
  3. Standard & Poor's

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş’ta transfer hamleleri başlıyor
    1. Beşiktaş’ta transfer hamleleri başlıyor
    2. Protestocular Hong Kong'un G20..
    3. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:..
    4. Suriye’de şehit olan uzman onbaşı..
    5. MKE Ankaragücü'nde kongre kararı
    6. Antalya’da 2 metre boyunda köpek..
    7. Gerilim tırmanıyor, F-35'ler..
    8. Akar: "Terörle mücadele hem yurt..
    9. Spot piyasada elektrik fiyatları
    10. Milli Savunma Bakanı Akar: "(Askeralma..
    11. Iğdır’da teröristler taciz ateşi açtı
    12. Rize Emniyet Müdürü Verdi’yi şehit..
    13. Bursalı Espor takımı, Avrupa ligi..
    14. Fener Ol’da SMS adedi 1.6 Milyonu geçti
    15. Gölpazarı Bilecik’in parlayan ilçesi..
    16. Yasak su ürünleri avcılığı masaya..
    17. İzmir'de fayton devri kapandı
    18. İstanbul Valiliği’nden ’İBB Başkanlığı..
    19. 1 kişinin öldüğü feci kazaya sebep..
    20. MKE Ankaragücü’nden olağanüstü kongre..
    21. "Seçim sonuçlarının nedenleri iyi..
    22. "Kushner'in planının başarılı olması..
    23. Oyuncu Mevlüt Demiryay Niğde’de..
    24. Siber zorba davasında sanık Orkun..
    25. Galatasaray'ın istediği Bruma'nın yeni..
    26. Üzerinde esrarla yakalanan 3 kişi..
    27. Ringleri aratmadı! Canlı yayında..
    28. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:..
    29. Anadolu Üniversitesinde ’dijital..
    30. Camı kırıp girdiği iş yerini soydu, o..
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler