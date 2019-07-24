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"Küresel Suriyeli Mülteciler Krizi Kongresi"

Gaziantep Üniversitesi, Suriyeli mülteciler konusunda çözüm önerilerinin tartışılacağı uluslararası kongreye ev sahipliği yapacak- Rektör Prof. Dr. Ali Gür: - "Kongrenin var olan iş birliklerini güçlendirmesi, yeni temas alanları yaratması ve kurumlar arası ortaklıklar doğurmasını bekliyoruz"

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:01
"Küresel Suriyeli Mülteciler Krizi Kongresi"

GAZİANTEP (AA) - Uluslararası Tıbbi Bakım ve Yardım Organizasyonları Birliğinin (UOSSM) organizatörlüğünde Gaziantep Üniversitesinin (GAÜN) ev sahipliğinde "Küresel Suriyeli Mülteciler Krizi Kongresi" düzenlenecek.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, yazılı açıklamasında, 14-18 Ekim'de gerçekleştirilecek kongreye Türkiye'nin yanı sıra, ABD, Kanada, Avrupa, Uzak Doğu, Orta Doğu ile Kuzey Afrika ülkelerinin önde gelen akademisyen ve araştırmacılarının katılacağını belirtti.

Mülteci sağlığı ve yönetimi, eğitim, istihdam ve toplumsal uyum konularının tartışılacağı "Küresel Suriyeli Mülteciler Krizi" başlıklı uluslararası kongrede, 13 milyon 100 bin civarında topraklarından edilmiş Suriyeli mültecinin acil ihtiyaçlarına nasıl cevap verilebileceği, yaşam şartlarının nasıl iyileştirilebileceğinin tartışılacağını ifade eden Prof. Dr. Gür, Suriyeli mültecilerin, uluslararası haklardan ve ülkelerin vatandaşlık haklarından etkin bir şekilde nasıl yararlanabilecekleri gibi konuların da yerel ve uluslararası kurumlardan uzmanların görüşleriyle kongrede mercek altına alınacağını kaydetti.

Gür, Suriye göç krizinden en çok etkilenen ülkenin Türkiye, göçün olumsuz olarak etkilediği kentlerin başında da Gaziantep'in geldiğine işaret ederek, üniversitelerinin, Suriyeli göçmenler konusunda krizin başlamasından bu yana önemli çalışmalara imza attığını, bu kongrenin de söz konusu çalışmaların bir devamı olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Ali Gür, kongreye 150'si yurt dışından olmak üzere 250'nin üzerinde akademisyenin konuşmalarıyla katkı sağlayacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika bölgesindeki ve Suriyeli mültecilerin yaşadığı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerindeki araştırmacılar, akademisyenler, kamu/sivil toplum kurumları ve diğer paydaşlar arasında bağlantılar kurmak ve iş birlikleri geliştirmek, hem Türkiye hem de dünyanın diğer bölgelerindeki Suriyeli mültecilerin refah koşullarına erişebilmesi açısından oldukça önemli. Kongrenin var olan iş birliklerini güçlendirmesi, yeni temas alanları yaratması ve kurumlar arası ortaklıklar doğurmasını bekliyoruz. Kongrede dünyanın her yerindeki Suriyelilerin ruhsal, akut ve kronik hastalık durumlarının yönetimini geliştirmek için çalışan girişimler ve sağlık hakları ile ilgili bir bildiri yayınlanması da planlanıyor. Bildirinin, Suriyeli mültecilerle ilgili hem mevcut durum analizini sunması hem de mültecilerle birlikte yapılan çalışmalarda, stratejik planlarda ve kamusal politikalarda yol gösterici olacağı görüşündeyiz."

- Katılımcılar

Kongrenin açılış panelinde Cambridge Üniversitesinden Dr. Dawn Chatty, Sabancı Üniversitesinden Dr. Fuat Keyman, İstanbul Bilgi Üniversitesinden Dr. Ayhan Kaya ve Trent Üniversitesinden Dr. Feyzi Baban, Michigan State Üniversitesinden Dr. Stephanie Nawyn moderatörlüğünde konuşmalarını yapacak.

Kongrede Kaliforniya, Alberta, Beyrut Amerikan, Wayne State, Balamand, Sousse, Nebraska, John Hopkins, Galatasaray, Hacettepe, Özyeğin, Beykent, Yalova ve İstanbul üniversitelerinin yanı sıra İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi, Orta Doğu Fransız Enstitüsü, Tunus Sağlık Haklarını Koruma Derneği, ABD'deki Toplum Sağlığı ve Araştırma Merkezi, Trinity Sağlık Sistemi, Henry Ford Sağlık Sistemi gibi araştırma merkezlerinden alanında önde gelen akademisyenler katılacak.

Türkiye ve dünyadan siyaset, bilim ve akademi alanında tanınan kişilerin protokol konuşmalarıyla 14 Ekim'de başlayacak kongrede, 3 gün boyunca tüm katılımcılara açık 6 özel oturum ile eş zamanlı 51 çalıştay oturumu gerçekleşecek.

Kongrede 250'nin üzerinde yerli ve yabancı bilim insanının bildirileri yer alacak. Sözlü sunumlar, mini sempozyumlar ve poster anlatımlarının da yer alacağı kongre, 17 Ekim'de davetli konuşmacıların katıldığı bir yuvarlak masa toplantısıyla son bulacak.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:01
  1. Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür
  2. Suriyeli mülteci

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