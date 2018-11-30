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"Küresel sorunlar küresel çözümler gerektirir"

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri: - "Ülkelerimiz arasında küresel zorluklarla başa çıkma konusunda bazı gergin dönemler oldu. Sizden, 2008'de olduğu gibi aynı aciliyet duygusuyla hareket etmenizi rica ediyorum"- "Dünyaya, küresel sorunların küresel çözümler gerektirdiğini göstermemiz gerekiyor. Elimizdeki imkanlardan faydalanmamız lazım. Problemleri ancak diyalog yoluyla çözebiliriz. Hepimiz sürdürülebilir kalkınmayı destekleme konusunda hemfikiriz"

30 Kasım 2018 Cuma 20:54
"Küresel sorunlar küresel çözümler gerektirir"

BUENOS AİRES (AA) - Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, G-20 Liderler Zirvesi açılış konuşmasında, "Dünyaya, küresel sorunların, küresel çözümler gerektirdiğini göstermemiz gerekir." dedi.

Macri, başkent Buenos Aires'te 19 ülke liderinin katıldığı, iki gün sürecek G-20 Liderler Zirvesi açılış konuşmasını yaptı.

G-20'nin ilk defa ülkesinde düzenlendiğini hatırlatan Macri, uzun süre "yalnızlaştırılan" Arjantin'in, bugün böyle bir zirveye ev sahipliği yapmasının uluslararası arenada ülkesine verilen desteğin göstergesi olduğunu söyledi.

Macri, uluslararası meselelerde birlik temasına vurgu yaparak, "Ülkelerimiz arasında küresel zorluklarla başa çıkma konusunda bazı gergin dönemler oldu. Sizden, 2008'de olduğu gibi aynı aciliyet duygusuyla hareket etmenizi rica ediyorum." diye konuştu.

Dünyanın kısa zamanda ciddi gelişim ve değişim gösterdiğine de vurgu yapan Macri, "Günümüzde bir kişi, 30 gün içerisinde, hayatının önceki 30 yılında hiç duymadığı bilgileri öğrenebiliyor. Bu da halkın bilgilenme açısından zenginleştiğini ve beklentilerinin arttığını gösterir." ifadesini kullandı.

Küresel sorunların çözümünde diyaloğun önemine işaret eden Macri, şunları kaydetti:

"Dünyaya, küresel sorunların küresel çözümler gerektirdiğini göstermemiz gerekiyor. Elimizdeki imkanlardan faydalanmamız lazım. Problemleri ancak diyalog yoluyla çözebiliriz. Hepimiz sürdürülebilir kalkınmayı destekleme konusunda hemfikiriz. Uluslararası iş birliği ve çok taraflılığa katkı sağlayabileceğimiz inancıyla G-20'yi yönetme sorumluluğunu üstleniyoruz. Çeşitliliğin olduğu bir dünyada, G-20'nin varlığı, farklılıklara saygı duyan diyaloğu geliştirmek ve farklı ilgi alanlarına dayalı eylemler ortaya koymaktır."


Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 20:54
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  2. Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri
  3. G20

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