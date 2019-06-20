0553 313 94 23

Küresel servet 206 trilyon dolara ulaştı

The Boston Consulting Group’un Küresel Varlık Raporu’na göre, 2017’de 202,7 trilyon dolar olan küresel servet 2018'de yüzde 1,6 büyüyerek 205,9 trilyon dolara yükseldi

20 Haziran 2019 Perşembe 11:20
Küresel servet 206 trilyon dolara ulaştı

BERLİN (AA) - 2018 yılında bireylerin sahip olduğu servet yüzde 1,6 büyüyerek yaklaşık 206 trilyon dolara ulaştı.

Yönetim danışmanlığı firması The Boston Consulting Group’un (BCG) Küresel Varlık Raporu’na (Global Wealth Report 2019) göre, 2017’de 202,7 trilyon dolar olan küresel servet 2018'de yüzde 1,6 büyüyerek 205,9 trilyon dolara yükseldi. 2017 yılında küresel servet yüzde 7,5 büyüme kaydetmişti.

Raporda, söz konusu büyümenin son 5 yıldaki en düşük büyüme olduğuna vurgu yapılarak borsalardaki dalgalanmaların yüksek servete sahip bireyleri etkilediği ve varlık yöneticilerinin kar sağlama yeteneklerini zayıflattığına yer verildi.

2013'te küresel servet 159,1 trilyon dolar olarak açıklanmıştı.

Kuzey Amerika’da 2018’de bireylerin sahip olduğu finansal varlıklarda yüzde 0,4 düşüş görülürken, bu oran Japonya’da yüzde 1,3 düşüş olarak ölçüldü.

Geçen yıl milyoner sayısı yüzde 2,1 artışla 22,1 milyona yükselirken, bunların küresel servetin yaklaşık yüzde 50’sine sahip olduğu ortaya konuldu.

2018'de en fazla servet artışı yüzde 8,9 ile Afrika'da yaşanırken bu oran Asya'da yüzde 7,1 olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı Orta Doğu bölgesinde varlık büyüklüğü geçen yıl yüzde 5,7 artarak 3,7 trilyon dolara yükseldi.

BCG, küresel servetin, 2023’te 272 trilyon dolara ulaşmasını öngörürken, milyoner sayınında 27,6 milyona yükselmesini bekliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:20
  1. Boston Consulting Group
  2. milyoner
  3. servet

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadoil, akaryakıt tanzim satış noktaları kurdu
    1. Kadoil, akaryakıt tanzim satış..
    2. Bilecik’te 14 bin 902 öğrenciye trafik..
    3. Canbolat, BTSO’nun teknoloji odaklı..
    4. Kars’ta Ruh Sağlığı Merkezi’nin dönem..
    5. Kayseri U-13 Futbol Liginde..
    6. MEB'den teniste büyük sporcuların..
    7. Başkan Söğüt ve Üzülmez,..
    8. Pehlivanlar Antalya’da kampa girdi
    9. Başkan Ocak, kantar çalışmalarını..
    10. Çiğli Belediyesinde 13 yeni birim..
    11. Tepebaşı Barbaros İlkokulu’nda El..
    12. Temsilciler Meclisinden ABD..
    13. Corendon İzmir acenteleriyle buluştu
    14. Twitter'de yeni dönem! O özellik..
    15. AOSB’de E-Ticaret Zirvesi
    16. Beylikdüzü’nde spor ve eğlence bir..
    17. Sel sonrası tarım arazilerinde hasar..
    18. Konya’da selde 97 koyun telef oldu,..
    19. ABD - Çin savaşı onlara yaradı
    20. Şehit ailesinden Başkan Bozkurt’a..
    21. Mısır'dan Başkan Erdoğan'a küstah cevap!
    22. Beykoz’da bir vatandaş su..
    23. Kütahya Belediyesi’nden sokak..
    24. Turuncu bayraklar törenle sahiplerine..
    25. Bilecik’te “Camiler çocuk dolsun,..
    26. Cani koca eşini öldürmeden önce..
    27. Muhtarlara hizmet içi eğitim verildi
    28. Otizmli çocuklar sporla hayata..
    29. Bağcılar’da 30 bin öğrenci yaz spor..
    30. Şuhut Belediye Hisarspor’un minik..
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!