Küresel Sendika Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan, madende iftar açtı Dünya çapında 55 milyon üyesi bulunan IndustriALL Global Union’ın (IndusdriALL Küresel Sendika) Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan, Zonguldak Maden Müzesi’ni gezdi ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi’nde ocağa inerek maden işçileriyle birlikte iftar açtı.

Dünya çapında 55 milyon üyesi bulunan IndustriALL Global Union’ın (IndusdriALL Küresel Sendika) Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan, Zonguldak Maden Müzesi’ni gezdi ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi’nde ocağa inerek maden işçileriyle birlikte iftar açtı.

Maden işçileriyle düzenlenen iftara, Kemal Özkan’ın yanısıra TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, TTK Üzülmez Müessese Müdürü Murat Köseoğlu, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, TTK Genel Müdürlüğü, Müessese Müdürlüğü yöneticileri ile GMİS’e bağlı Üzülmez Şube Yöneticileri katıldı.

Maden ocağını gezerek bilgi alan Küresel Sendika Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan, ardından maden işçileriyle birlikte iftar açtı. Maden İşçileriyle sohbet eden Özkan, “Uluslararası alanda madenci arkadaşlarımız sizlerle birlikte. Onların dayanışma dileklerini, selamlarını, sevgilerini sizlere iletiyorum” dedi.

Maden Müzesi’ni gezen Kemal Özkan, Zonguldak’taki maden işlemeciliğinin uzun bir tarihe sahip olduğunu yerinde görmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

TTK İş Sağlığı Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanı Faik Ahmet Sarıalioğlu’nu ziyaret eden Özkan bilgi alışverişinde bulundu. Kemal Özkan, özellikle yeraltı maden işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliğinin diğer sektörlere oranla daha hassas olduğunu belirtti.

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