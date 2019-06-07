Küresel Sağlık Günü Kuşadası’nda kutlanacak

Türkiye’de doğup tüm dünyaya yayılan Global Wellness Day (Küresel Sağlık Günü) bu yıl ilk kez 8 Haziran’da Kuşadası Sevgi Plajı’nda kutlanacak. 3 gün sürecek toplam 42 kilometrelik maratonun ilk bölümü Kuşadası’na bağlı Kirazlı’ya ulaşılarak, tamamlandı. Cumartesi günü Kuşadası Sevgi Plajı’na gelinmesiyle sona erecek maratonun kapsamında yarın saat 15.00’te 150 ülkede 5 binden fazla noktada aynı anda Global Wellness Day çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Global Wellness Day’e dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için Efes Antik Kenti’nden başlayarak Kuşadası Davutlar’daki Sevgi Plajı’na kadar 3 gün sürecek 42 kilometrelik etap koşulacak. Küresel Sağlık Günü’nün kutlandığı maratona oyuncu Ahsen Eroğlu, triatlet İpek Onaran, Global Wellness Day Türkiye elçisi ve paralimpik triatlet atlet Burak Abacıoğlu, Fatih Topçu ve atlet Neval Gördük, oyuncu Pınar Gülkapan’dan oluşan ekip katılıyor. Efes Antik Kenti’nden maratona başlayan 6 kişilik ekip, Meryemana Evi üzerinden Selçuk’a bağlı Gökçealan Mahallesi’ne ulaşarak, ilk etabı tamamladı. Çevre sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği maratonun ikinci etabı ise Gökçealan-Kirazlı arasında gerçekleşti. Cumartesi saat 07.00’da koşulmaya başlayacak 10 kilometrelik üçüncü etap ise Davutlar’daki Sevgi Plajı’nda son bulacak.

-150 ülkede aynı anda kutlanacak

7 kıtada, 150 ülkede ve 5 binden fazla noktada kutlanan Global Wellness Day’i oluşturan Belgin Aksoy, yaptığı açıklamada “Tüm dünyada ücretsiz etkinliklerle, kar amacı gütmeden kutlanan Global Wellness Day’in, 2012 yılında çok mütevazı bir düşünceyle ortaya çıktı” dedi. Global Wellness Day’i tüm dünyaya yaymanın kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Aksoy, “Çünkü 2004 yılında sağlığımla ilgili bir problem yaşadım. Bir doktorun karşınıza geçip kanserle ilgili bir cümle kurması gerçekten size tokat gibi geliyor. Ama ben şükrediyorum ki, iyi ki böyle bir şey yaşadım çünkü uyanmama sebep oldu. 29 yaşındaydım, bugün 43 yaşındayım. Hayatımda birtakım değişiklikler yapmak zorunda kaldım. Gördüğüm tedavi sonrasında, vücudumdaki radyasyondan arınmanın yollarını aradım. Bu araştırma beni ilk olarak detoksa götürdü. Hayatımın ilk sıvı detoksunu o dönemde yaptım. Detoks uzmanı o bir haftalık dönemin sonunda, hayatınızdan size faydası olmayan her şeyi çıkartın demişti. Uzun bir liste çıktı. Eşimden başlamak üzere, bazı arkadaşım olduğunu zannettiğim kişileri hayatımdan çıkararak başladım. Sonra beslenme alışkanlıklarımı değiştirdim. Spor alışkanlıklarımı değiştirdim” ifadelerini kullandı.

-Yine bir ilki Kuşadası’nda yapmanın gururunu yaşıyoruz

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel,GWD kutlamalarının Türkiye’de ilk kez Kuşadası’nda yapılmasının ülkemiz ve Kuşadası’nın tanıtımı açısından önemine değinerek, “2012 yılında Türkiye’de doğup tüm dünyaya yayılan Global Wellness Day bu yıl ilk kez 8 Haziran’da Kuşadası Sevgi Plajı’nda kutluyoruz. Belgin Aksoy hanımefendinin Türkiye’dendünyaya bir hediyesi olan Wellness Day, “İyi yaşam herkesin hakkı” mottosuyla globalleşerek bir çok insana umut olmuştur. Bugün, Belgin Hanım sayesinde 7 kıtada, 150 ülkede, 5 binden fazla noktada kutlananGlobal Wellness Day “iyi yaşam günü”dünyada 300 milyon kişiye ulaşmış durumdadır. Ülkemizde doğan ve dünyaya yayılan bu organizasyonun en az tanındığı ülkenin yine ülkemiz olması enteresan bir durumdur. Bu noktada uluslararası bir marka yolunda emin adımlarla ilerlediğimiz Kuşadası’nda yine bir ilki yapmanın heyecanını taşıyoruz” dedi.

-Hedef iyi yaşamak

Global Wellness Day, bu kavramın sağlıklı beslenme ve egzersizin dışında, insanın “bir bütün olarak iyi olma hali" olduğunu tüm dünyaya anlatıyor. Kuşadası Belediyesi’nin destekleri ile düzenlenecek Global Wellness Day programında; Gem Akcan ile Yoga, Baha Cemali ile Body Boost, Ayşegül Demirsoy ile Zumba, Ebru Karaduman ile Çocuklar sporda programları ve Kaan Öztürk Konseri yer alıyor. Ayrıca GWD boyunca GWD Resim Sergisi, Uçurtma Atölyesi ve Çocuklar için Tang-Run olacak.