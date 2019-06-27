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Küresel insani yardım kuruluşlarından İdlib'e destek kampanyası

Birleşmiş Milletler İnsanı İşler Koordinasyon Ofisi öncülüğünde 11 insani yardım kuruluşu, İdlib’e destek için küresel kampanya başlattı

27 Haziran 2019 Perşembe 21:52
Küresel insani yardım kuruluşlarından İdlib'e destek kampanyası

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) – Birleşmiş Milletler (BM) İnsanı İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) öncülüğünde 11 insani yardım kuruluşu, Suriye’nin ateş altındaki bölgesi İdlib’e destek için küresel kampanya başlattı.

OCHA'dan yapılan açıklamada, aralarında BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), BM Kadın (UN Women), Çocukları Koruyun (Save the Children), Mülteciler için Uluslarası Kuruluş (International Organization for Migration), Uluslarası Kurtarma Komitesi (International Rescue Committee), Dünya Gıda Programı (World Food Programme) gibi kuruluşların da olduğu 11 insani yardım kuruluşunun, "Dünya İzliyor" etiketiyleyle sosyal medyada paylaşılan video eşliğinde İdlib'e destek kampanyası başlattığı belirtildi.

Açıklamada, İdlib ve çevresindeki alanlarda, aralarında bir milyon çocuğun bulunduğu üç milyon sivilin, artan şiddet nedeniyle ağır ve ölümcül bir tehlike altında olduğu belirtilirken, insani yardım kuruluşları yöneticileri tarafından sivillerin sürekli silahlı çatışma ve şiddetle karşı karşıya kaldığına vurgu yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"2015'ten beri Suriye'nin diğer bölgelerinden yerinden edilmiş insanların göçü, İdlib'deki nüfusu iki katına çıkardı. Son iki ayın şiddet dalgası sırasında da bölgede en az 330 bin kişinin yerinden oldu. Kaçacak bir yerleri kalmadı. BM Genel Sekreteri aylardır şiddet konusunda uyardı ancak şiddet durmadı ve hatta yavaşlamadı bile."

Sosyal medyada paylaşılan videoda çağrıda bulunan isimlerden olan ve OCHA açıklamasında ifadelerine yer verilen BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock da "En kötü korkularımız şimdi gerçekleşiyor. Şiddetin durdurulmasındaki siyasi başarısızlığın bedelini masum siviller ödüyor. Uluslararası hukuka göre sivillerin korunması için gerekeni yapın." çağrısı yaptı.

Saldırıların İdlib'deki kadınlar, çocuklar ve erkekler için ölüm cezası anlamına geldiğini kaydeden Lowcock, "Kampanyamız, saldırı altındaki ailelerle dayanışmayı ifade ediyor ve herkese, neler olduğunu izlediğimiz ve tanık olduğumuz anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 21:52
  1. “Dünya İzliyor”
  2. BM İnsanı İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock
  3. BM) İnsanı İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA)
  4. İdlib’e destek için küresel kampanya

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