0553 313 94 23

Küresel iklim değişikliğine Amerika'yı keşfeden Avrupalılar neden olmuş

Bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmada, dünyadaki küresel iklim değişikliğine, Amerika kıtasını keşfeden Avrupalı yerleşimcilerin, çok sayıda ölüm ve hastalığa sebebiyet vermesinin neden olduğu öne sürüldü

01 Şubat 2019 Cuma 20:39
Küresel iklim değişikliğine Amerika'yı keşfeden Avrupalılar neden olmuş

NEW YORK (AA) - Bilim insanlarınca yapılan yeni bir araştırmada, Amerika kıtasına ulaşan Avrupalı yerleşimcilerin, çok sayıda ölüm ve hastalığa sebebiyet vererek küresel iklim değişikliğine neden oldukları savunuldu.

İngiltere'deki Londra Üniversite Akademisi (UCL) tarafından yapılan çalışmaya göre, Avrupalıların Güney ve Kuzey Amerika kıtasında 100 yıl içinde yaklaşık 56 milyon yerliyi öldürmeleri, büyük tarım alanlarının terk edilmesine ve yeniden ağaçlandırmaya neden oldu.

Araştırmada, Amerika kıtasında Fransa büyüklüğündeki bir alanda ağaç ve bitki örtüsünde görülen artışın atmosferdeki karbondioksit (CO2) oranında büyük düşüşe neden olduğu, karbon seviyesindeki değişikliğin de 1600’lerde dünyayı soğuttuğu belirtildi.

Raporun yazarlarından UCL coğrafya profesörü Mark Maslin, Kristof Kolomb’un Amerika kıtasına ayak bastığı 1492’ye kadar iklim göstergelerinin normal göründüğünü belirterek, "Karbondioksit ve iklim bu noktaya kadar nispeten istikrarlıydı. (Sonrası) Dünyanın sera gazlarında gördüğümüz ilk büyük değişiklik oldu.” dedi.

UCL araştırmacıları, atmosferik gazı hapseden ve yüzyıllar önce atmosferde ne kadar karbondioksit bulunduğunu ortaya çıkarabilen Antarktika buzunu analiz etti.

Daha sonra arkeolojik kanıtları, tarihsel verileri ve Antarktika buzulunda bulunan karbon analizini birleştiren araştırmacılar, direkt Avrupalı yerleşimcilerden kaynaklanan yeniden ağaçlandırmanın küresel soğumanın kilit bir bileşeni olduğunu tespit etti.

Maslin, yapılan incelemelerde tüm verileri dengeleyebildiklerini kaydederek, “Küçük Buz Çağı'nın bu kadar yoğun olmasının tek yolunun milyonlarca insanın soykırımı yüzünden olduğunu fark ettik." ifadesini kullandı.

Bazı bilim insanları ise 1600’lerde "Küçük Buzul Çağı" denilen sıcaklık değişikliklerinin doğal güçlerden kaynaklandığını savunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 20:39
  1. Amerika'nin keşfi
  2. Christopher Columbus
  3. küresel iklim değişikliği
  4. Üniversite Koleji Londra (UCL)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den İsrail açıklaması: Kınıyoruz
    1. Türkiye'den İsrail açıklaması: Kınıyoruz
    2. 37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan..
    3. ABD'nin INF Anlaşması'ndan çekilme..
    4. Ara Güler'in fotoğrafları İranlı..
    5. İnternetten sipariş verdi! Kutuyu..
    6. UCM'den eski Fildişi Sahili Devlet..
    7. Dışişleri Bakanlığı: "İsrail’in, 'El..
    8. 'Kayyım' tehdidinde bulunan HDP'li..
    9. Maçın ardından
    10. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu..
    11. İş arayanlar müjde! Bakanlık duyurdu:..
    12. 23. EMITT Turizm Fuarı Gala Yemeği
    13. Bolu'da trafik kazası: 9 yaralı
    14. Katar Emiri'nden milli takıma tebrik
    15. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    16. Güney Amerika ülkesi beşik gibi..
    17. Meksika'da akaryakıt hırsızlığıyla..
    18. Çorum'da askeri araç devrildi!..
    19. BDDK'dan cep telefonu taksit sınırına..
    20. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    Karatay'dan Erdoğan'a çağrı: 18 yaşına kadar yasaklansın
    Karatay'dan Erdoğan'a çağrı: 18 yaşına kadar yasaklansın
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın arkadaşı son noktayı koydu
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın arkadaşı son noktayı koydu
    Japonya'dan tepki çeken karar! Türkiye'yi dahil etmediler
    Japonya'dan tepki çeken karar! Türkiye'yi dahil etmediler
    O ilimize büyük müjde! Su aranıyordu petrol bulundu
    O ilimize büyük müjde! Su aranıyordu petrol bulundu
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    02 Şubat 2019
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!