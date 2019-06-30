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Küresel hesaplaşma zamanı geldi mi?

Gazetemiz okurlarından Alaaddin Kısa, "Küresel hesaplaşma zamanı geldi mi?" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

30 Haziran 2019 Pazar 12:10
Küresel hesaplaşma zamanı geldi mi?

Alaaddin Kısa

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tarihinin en büyük hesaplaşmasını yaşamaya hazırlanıyor. Bu hesaplaşma tüm cephelerde başlamak üzere...

Hangi cepheler bunlar? En öncelikli cephe Suriye ve Irak Cephesidir. Bu cephede gelişmeler her an alevlenmeye çok müsaittir. Suriye’de İdlip ve Kuzey bölgelerinde her an bir çatışma başlayabilir. Burada kurulmak istenen uydu PKK Devletinin kurulmasını engellemek Türkiye için var olma şartıdır.

Bu sebeple Türkiye harekatı en kısa sürede başlatacaktır. Ancak S 400 füzeleri geldikten sonra bu harekat başlayacaktır. Hava savunması mükemmel olan bir Türkiye, ABD’yi yanına almış her kim varsa hepsi için tehlike anlamına gelecektir. Türkiye için en önemli tehlike Doğu Akdeniz’den yaklaşmaktadır. Çünkü zengin gaz ve petrol yataklarının olduğu bu yerler Emperyalizmin iştahını kabartmaktadır. Bu süreç hızla ilerliyor. Bu süreçte daha aktif rol alabilmek için Rusya’nın Kırım’da yaptığı gibi Kıbrıs’ta bir referandum yapıp, Türkiye’ye bağlanma kararı almalıyız.

Bu karar tüm dünyaya önemli bir mesaj olacaktır. Hatta Türkiye gemilerinde görev yapan elemanlara tutuklama çıkaran Üst Düzey tüm Rumlara tutuklama emri çıkarmalıyız. Dünya’da aktif olan güçlerle irtibatımızı artırmalıyız. Doğu Akdeniz’deki gaz yataklarını yalnız başımıza bize bırakmaya niyeti olmayan Batı hegemonyasına karşı doğu güçleriyle beraber olma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Bundan dolayı Rusya ile bu hegemonyaya karşı birlikte hareket etmeliyiz. Çünkü Rusya Doğu Akdeniz’e zaten yerleşmiş bulunuyor. Amerika ve ortaklarına karşı Türkiye ve ortakları deme zamanı çoktan geldi. Amerika ciddi anlamda büyük çatışmaya girmekten çekinmektedir. Karşısında dişli bir rakip olunca hemen geri çekilmektedir. İran ekonomik olarak zayıf bir rakip olsa da silah sistemleri  ve insan potansiyeli olarak çok güçlü bir rakiptir. Bu sebeple İran’la çatışmak ABD’yi Ortadoğu’yu terk etmek zorunda bırakacaktır. Irak ve Suriye toprakları ABD için yaşanmaz hale gelecektir.

Bu çatışma olurken İran’dan her anlamda daha güçlü bir Devlet olan Türkiye ile savaşmayı göze almak ABD için Dünya hakimiyetinin sonudur. Rusya ile bu konuda ortak çalıştığımız takdirde zaten cesareti olmayan ABD bize karşı harekete geçemeyecektir.

Türkiye yeni ittifaklardan çekinmemelidir. Dünya’da yeni kurulacak sistemde söz sahibi olabilmenin yolu bu badireleri atlatmaktan geçiyor. Türkiye hem Suriye hem de Irak ve Doğu Akdeniz cephelerinde savaşını başaracak güç ve imkana sahiptir. Türk Milleti Devletine ve Ordusuna sahip çıktığı takdirde başarılar kendiliğinden gelecektir.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 12:10
  1. Ordu
  2. Alaaddin Kısa
  3. Türkiye Cumhuriyeti Devleti
  4. PKK
  5. S 400 füzeleri
  6. Doğu Akdeniz
  7. ABD
  8. Kıbrıs
  9. Doğu Akdeniz’deki gaz yatakları
  10. Rusya
  11. İran
  12. Ortadoğu
  13. Türk Milleti

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