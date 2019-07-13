Küresel gündemler ile belediyeler buluştu; ’Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı’ kuruldu

Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği (Yereliz), Türkiye’nin farklı bölgelerinden 20 belediyenin katılımıyla Belediyeler için Stratejik Plan ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Eğitimi gerçekleştirdi. Belediyelerin stratejik planlarını yaptığı bir süreçte gerçekleştirilen eğitim, 2020-2024 dönemi belediye gündeminin dünyanın küresel gündemleriyle buluşturulması gerekliliği öne çıktı.

Kadıköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen eğitimde 2 gün boyunca katılımcılar, ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin yerelleşmesi konusunda yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

İki gün süren programın ilk gününde çerçeve sunumu Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG) ulusal proje yöneticisi Sinan Özden yaptı. Sürdülebilir Kentsel Gelişim Protokolü’müzü imzalamış 20 belediyeyi kapsayan eğitimde belediyelerden iyi örnekler sunumları yer aldı.

Eğitimde, Nilüfer Belediyesi Stratejik Planlama Süreci sunumuyla Stratejik Yönetim ve Planlama Büro Sorumlusu Aslıhan Çöpoğlu, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Nedir? Yerelleştirilmeleri Neden Önemlidir? Sunumuyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye İletişim Koordinatörü Faik Uyanık, ’Kadıköy Belediyesi ’Anlat Kadıköy’ & Entegre Raporu’ sunumuyla Kadıköy Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Can Akbal, ’Maltepe Belediyesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Araştırma Raporu’ sunumuyla Maltepe Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Bahadır Keşan ve Sürdürülebilir Kentler İçin Stratejik Planlama sunuyla EkoIQ dergisinden Barış Doğru yer aldı.

Belediyelerin stratejik plan sürecinin içinde olunduğu süreçte gerçekleşen eğitimde Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği’nde Evren Barış Yavuz, İkbal Polat ve Simten Birsöz yönetiminde, Stratejik Plan Sürecini destekleyici sunumlar gerçekleştirildi.

Yapılan sunumların ardından eğitimin ikinci günüde sürdürülebilirlik ve yerelleşme başlığı altında bir atölye çalışmasıyla devam edilirken, yerellerin küresel ölçekli gündemlerle bağ kurması ve bu sayede iklim krizi, yoksulluk, eşitsizlik ve kurumsal kaynakların ve yapıların güçlenmesi gibi başlıklarda belediyelerin politika belgeleri oluşturması gerekliliği vurgulandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin temsilen eğitime katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan danışmanı Ruhisu Can Al, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in öncülüğünde başlayan, "Sürdürülebilir Kalkınma Yolculuğu" sunumuyla, sürdürülebilirlik bakış açısının kentlerin kurumsallaşması ve gelişimine yaptığı katkıları katılımcılarla paylaştı.

Eğitime İzmir Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve Bursa Göksu Belediye Başkanı Mustafa Işık de katılarak deneyim ve birikimlerini paylaştı.

Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı Kuruldu

Yapılan sunumlar ve atölye çalışmalarıyla tamamlanan eğitimin ilk çıktısı ile Sürdürülebilir Kentler Ağı oldu. Sürdürülebilir Kentler Protokolüne imza atan belediyelerin, iletişim, paylaşım ve iş birliğini içeren ve Türkiye’de alanında bir ilk olan Sürdürülebilir Kentler Ağı, katılımcıların ortak çağrısıyla kuruldu.

Ağın ilk sekretaryasını İzmir Büyükşehir Belediyesi üstlenirken, ağa dahil olan belediyeler, iş birliklerini daha ileriye taşıyacaklarını ilan ettiler.

Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı, Sanlıurfa Ceylanpınar Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bursa Gürsu Belediyesi, İstanbul Küçükçekmece Belediyesi, Eskişehir Tepebası Belediyesi, Zonguldak Caycuma Belediyesi, İstanbul Sultanbeyli Belediyesi, Kars Belediyesi, Rize Fındıklı Belediyesi, Muğla Fethiye Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi, İzmir Çiğli Belediyesi, İzmir Konak Belediyesi, Denizli Acıpayam Belediyesi, Siirt Belediyesi, Giresun Espiye Belediyesi, İstanbul Avcılar Belediyesi, Van Büyükşehir Belediyesi, Bursa Nilüfer Belediyesi ve Maltepe Belediyesi yer alıyor.