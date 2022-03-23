Küresel gıda krizini fırsata çevirebiliriz

Pandeminin ardından patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı sonrası dünya genelinde gıda ve akaryakıt sıkıntısı yaşanırken, tedarik sorununun baş gösterdiği Avrupa’da gıda krizi had safhaya ulaştı. Vatandaşın tenceresini hedef alan gıda vurguncuları ve stokçular nedeniyle fiyatların yükseldiği Türkiye’de ise üretim ve tedarik sorunu yaşanmazken, muhalefetin ve fonlu medyasının krizi körüklediği ortaya çıktı.

Türkiye’de vatandaşın tenceresini hedef alan sepet şeytanları ve kur fırsatçıları tarafından yükseltilen fiyatlara rağmen gıda tedarikinde sorun yaşanmazken, Almanya, İspanya, Belçika gibi ülkelerde enerji ve gıda krizi had safhaya ulaştı. Gazetelerin promosyon olarak benzin dağıtmaya başladığı, süpermarketlerde un, yağ, süt ve diğer temel gıda ürünü raflarının boş kaldığı Avrupa’da dar ve orta gelirli kesime akaryakıt desteği verilmesini gündeme gelirken, bazı ülkelerde ise çeşitli ürünlerin satışına sınırlama getirildi.

Bizdeki sıkıntının sebebi fırsatçılar

Küresel çapta yaşanan gıda krizini Akit’e değerlendiren İstanbul Ziraat Odası Şube Başkanı Ömer Demir, “Dünya geneli bir gıda krizi kendisini yavaş yavaş gösteriyor. Bu artarak devam edecek. Avrupa’daki sıkıntı, üretim ve tedarik sorunundan kaynaklanıyor. Bizde ise fırsatçılar yüzünden sıkıntı yaşanıyor. Biz önlem alıp, olabildiğince az zararla bu krizden çıkmalıyız. Stokçuları, tarımda darbe yapmaya çalışanları önlemek gerekiyor. Devletin tarıma el koyması lazım. Nasıl pandemiyle mücadele için ‘Bilim Kurulu’ kurulduysa, aynısını tarım için de uygulayarak, ‘Tarım Bilim Kurulu’ kurmalıyız. Yoksa bu stokçular durmuyor. Muhalefet ise üzerine düşeni yapıyor. Önce sebze ve meyve, ardından hububat, ardından ayçiçeği yağı, şimdi şeker üzerinden operasyon çekiyorlar. Bir sonraki adımda sıra una gelecek. Vatandaşın can damarına dokunacak ürünleri hedef alıyorlar” açıklamasında bulundu.

Krizi fırsata çevirebiliriz

Türkiye’nin bu krizi fırsata çevirecek potansiyele sahip olduğunu söyleyen Demir, şunları ifade etti: “Yaşanan küresel krizi bertaraf etmek için çok akıllıca ve bilinçlice hareket etmeliyiz. Topraklarımız çok bereketli. O kadar kıymetli topraklarımız var ki, bunları planlı ve programlı bir şekilde işleyerek bırakın zarar görmeyi, çok ciddi bir fırsata çevirebiliriz. 220 milyon dönüm ekilebilir tarım arazimiz var. Bunun yaklaşık 70 milyonunu nadasa bırakıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, nadasa bırakılan araziye yüzde 75 hibe vereceğini söylemesi bu açıdan çok güzel bir adım. Fakat bunu planlı programlı yapmak gerekiyor. Gerekirse devletin tarıma el koyması lazım. Tarımda yeniden bir dirilişe ihtiyacımız var. Yoksa bunlar durmayacaklar.

Haçlı, krizi derinden hissediyor

Gazetecilik adı altında 5. kol faaliyetleri yürüten BBC, DW, VOA, Euronews gibi güdümlü medyası ve yerli işbirlikçileri üzerinden Türkiye’de algı operasyonu yürüten Haçlı Batı ülkeleri, pençesine düştükleri yokluk ve kıtlığı en derinden hissediyor. Enflasyonun rekor seviyeye ulaştığı ve gıda sıkıntısının kapıya dayandığı AB’nin iri ülkesi Almanya’da ayçiçek yağı, un, süt, peynir, ekmek, makarna gibi ürünler rekor fiyata satılırken, bir ailenin yalnızca 2 litre yağ almasına izin veriliyor. Almanya Federal Çalışma Bakanlığı, ‘mobilite yardımı’ modeli ile vatandaşlarına akaryakıt desteği vermeye hazırlanıyor. Küresel krizi derinden hisseden Belçika’da bir müşteriye en fazla 2 litre sıvı yağ ve 2 kilogram un satışına izin verilirken, rafları tamamen boşalan süpermarketlerde yağ, un, tuvalet kağıdı ve konserve gıda gibi ürünler bulunmuyor. Gıda ürünleri tedarikinde sorunu yaşayan İspanya’da ayçiçeği yağı ve süt raflarında hiç ürün kalmazken, son bir yılda yardıma ihtiyaç duyan insan sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Daha önce hiç kaydolmamış 500 bin kişi, ‘gıda bankalarına’ yardım başvurusu yaptı. Pandemi ve Brexit nedeniyle zor günler yaşayan İngiltere’de marketlerde raflar boş kalırken, akaryakıt istasyonları önünde de uzun kuyruklar oluştu.