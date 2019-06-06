Küresel gıda fiyatları mayısta yükseldi

ANKARA (AA) - Küresel gıda fiyatları, mayısta aylık bazda yüzde 1,2 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 1,9 geriledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan açıklamaya göre, uluslararası pazarlarda tahıl, bitkisel yağ, süt ürünleri, et ve şekerden oluşan 5 ana gıda maddesinin fiyatlarının ve ticaretinin takibiyle ölçülen Gıda Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 172,4 puan olarak gerçekleşti. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,9 düştü.

Küresel gıda fiyatlarındaki yükselişte zorlu hava koşulları nedeniyle artan peynir ve mısır fiyatları etkili oldu. Endeks, mayıs ayındaki artışla art arda 5'inci kez yükseliş gösterdi.

Süt Fiyatı Endeksi de aylık bazda yüzde 5,2 arttı ve 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu artış, peynir fiyatlarındaki yükseliş ve güçlü küresel ithalat talebinden kaynaklandı.

Buğday, pirinç ve mısır gibi iri taneli ürünleri içeren Tahıl Fiyat Endeksi, mısır fiyatlarındaki ani dalgalanma nedeniyle mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,4 yükseldi. Bu dönemde, pirinç fiyatları istikrarlı seyrederken buğday fiyatları geriledi.

Et Fiyat Endeksi de mayısta aylık bazda yüzde 0,2 artarken, Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi aynı dönemde yüzde 1,1, Şeker Fiyat Endeksi yüzde 3,2 düştü.