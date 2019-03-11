“Küresel Finans Merkezleri Endeksi” raporu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, Küresel Finans Merkezleri Endeksi sonuçlarının Türkiye'nin finans merkezi olma hedefine daha umutla bakılabileceğinin bir göstergesi olduğunu belirterek, “Küresel Finans Merkezleri Endeksi'ne göre, İstanbul’un geçen yıla göre 9 sıra öne çıkarak 59’uncu sıraya yükselmesini memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

TSPB’den yapılan açıklamaya göre, Londra merkezli danışmanlık şirketi Z/Yen Group, farklı finans merkezlerinin rekabet güçlerini karşılaştırdığı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

İstanbul’un puanı, Eylül 2018 dönemine göre 30 puan birden artarak 620 puana yükseldi. Bu artış, İstanbul’u küresel finans merkezleri sıralamasında 9 sıra öne taşıyarak 59’uncu sıraya yükseltti. Ayrıca, İstanbul'un Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki yeri 2 sıra artışla 4’üncü sıradan 2’nci sıraya yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erhan Topaç, Küresel Finansal Merkezler Endeksi’nde İstanbul’un 2009 yılında 72’inci sıradayken, 2014 yılında sürdürülen çalışmaların sonucunda 42’inci sıraya kadar yükseldiğini belirtti.





- İstanbul Finans Merkezi Projesi





2014 yılından sonra yaşanan olumsuz olayların etkisiyle, ülke önceliklerinin değişmesi sonucu İstanbul'un 2018 yılında 68’inci sıraya gerilediğini anımsatan Topaç, bugün açıklanan Küresel Finans Merkezleri Endeksi sonuçlarının ise Türkiye'nin finans merkezi olma hedefine daha umutla bakılabileceğinin bir göstergesi olduğuna işaret etti.

İstanbul Finans Merkezi Projesi’nin, TSPB’nin birinci önceliği olduğunu vurgulayan Topaç, şu değerlendirmelerde bulundu:

“İstanbul, finansal hizmetler sektörü ekosistemi, teknik altyapısı ve Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumlu uluslararası standartlardaki düzenlemeleri ile yüksek bir potansiyel taşıyor. İhtiyacımız olan bu potansiyeli ortaya çıkaracak kıvılcımın çakılmasıdır. İstanbul'umuzu Uluslararası Finans Merkezi olarak üst sıralara taşımamız gerekiyor. Gerekli çalışmalar yapıldığında, bu hedefe kolaylıkla erişilebileceğine gönülden inanıyoruz.”



