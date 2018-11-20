Irkçı ABD’den hem siyaha hem Müslümana eziyet! Küresel eşkıyanın sicili kabarık

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un deşifre olması sonrası panikleyen, terör örgütleri FETÖ ve PKK'yla bağlantılı casus papaz Andrew Brunson’ın yargılanmasına tahammül edemeyen ve son olarak Gezi kalkışmasının organizatörüOsman Kavala’nın Türk yargısına hesap vermesini hazmedeyen ABD’nin hukuk sicilini gözler önüne seriyoruz. Türkiye’ye hukuk dersi vermeye kalkan, hukuki yargılamaları işine geldiği gibi gören Amerikan adalet sisteminde sadece son yıllarda onlarca hukuk skandalı yaşandı. Bir zamanlar beyazlar ile aynı yerlerde seyahat edemeyen hatta aynı yollarda yürüyemeyen siyahilerin ötekileştirildiği Amerika’da inançları nedeniyle dışlanan Müslümanlar da ABD’nin hukuksuz uygulamalarına maruz kaldı.

Sanığa savunma hakkı yok

ABD’nin Ohio eyaletinde Cleveland'da 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Franklin Williams adlı sanığa kendini savunma hakkı verilmedi. ABD’li hakim, savunma yapan sanığın ağzını koli bandıyla kapattırdı. ABD'de FETÖ'nün sağladığı kanıtlarla mahkeme tiyatrosunda görülen kumpas davası da uzunca süre konuşuldu. Geçtiğimiz Kasım ayında ABD’de tiyatroyu andıran bir mahkeme kurulmuştu. FETÖ’cü teröristlerin 2013'te Türkiye'de yargı yoluyla darbe yapmaya kalkışırken oluşturdukları düzmece deliller, FETÖ yanlısı savcı ve hakimler tarafından ABD'de Türkiye'ye karşı açılan davada kullanıldı.

Göçmen aileler için kâbus oldu

Yine ABD’de Teksas'ta 40 göçmen bir mahkemeye çıkarılarak yargılandı. Göçmenlerin elleri ve ayaklarının zincirlenmesi, üstelik hepsine tek tip turuncu kıyafetlerin giydirilmesi dünya kamuoyunun tepkisini çekti. Geçtiğimiz aylarda bir de kafese konulan göçmen çocuklarıyla ilgili hukuk skandalı yaşandı. Anne ve babalarından zorla alınan göçmen ailelerinin çocukları, kafeslere konularak hayvan muamelesine tabi tutuldu. 2014 yılında ise 12 yaşındaki bir çocuğun oyuncak tabancası, gerçek tabanca sanıldığı için polisler tarafından öldürüldü. Polisin suçsuz bulunduğu olayda, savcılık; ‘kişisel hata’ bahanesiyle korkunç cinayetin suç olmadığını öne sürdü.

İnsanın değeri 15 kuruş mu?

2016 yılında siyahi bir Müslüman iki polis tarafından öldürüldü. Louisiana Eyaleti Başsavcısı Jeff Landry, cinayeti gerçekleştiren 2 polisin, ABD’li Müslümanın polislere hareket ettiğini savundu ve olayın üstünü örttü. 1 Haziran'da garajında yüksek sesle müzik dinlediği için polis tarafından 3 kurşunla öldürülen siyahi adamın ailesine toplam 4 cent, yani Türk Lirasıyla 15 kuruş tazminat verilmesine hükmedildi.