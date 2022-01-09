'Küresel emperyalistlerin ekonomik kaos planları'

Güzel ülkemiz Türkiye önemli bir dönemeçten geçiyor. Malumunuz olduğu üzere son günlerin değişmeyen gündemi, ülkemize karşı yapılan döviz (dolar) operasyonlarıdır.

Türkiye’nin önünü kesmek isteyen küresel güçler ve içimizdeki Truva atları, iktidarı ele geçirmek için yoğun bir çaba içerisindeler. 15 Temmuz’da tankla, topla ele geçiremedikleri ülkemize karşı dolar üzerinden saldırıyorlar. Eskiden olduğu gibi bizleri içeriden ve dışarıdan kuşatmaya çalıştıkları bilinen bir gerçektir. Kalkınmamıza takoz olan iç ve dış hain güçler, asla başarılı olamayacaklardır. Bu süreçte reisimizin yaptığı hamle ile amacına ulaşamadıklarını bir kez daha gördüler. Dolara secde eden ve Batı putuna tapanlar, bir kez daha devletimize karşı mağlup oldular. Emperyalist Amerika, kaos amacıyla bize saldırırken, işin acı tarafı içimizdeki şer güçlerin onlardan yana olmasıdır.

Mukaddes değerlerimize yabancı olan, özünü, kimliğini kaybeden oryantalist kafa ile ülkemizin sorunlarını çözmek mümkün değildir. Çünkü çözüm odaklı siyaset yerine gerilim politikaları üretenler, yerli ve millî olamazlar. Sürekli yalan söyleyen bir muhalefetten ne beklenir ki? Dolayısıyla “söze bakılıp adama inanılmaz, adama bakıp söze inanılır” derler.

Hiçbir projesi olmayan muhalefet, adeta akıl tutulması yaşıyor. Yalanla, dolanla iktidara geleceğini mi düşünüyorlar. Milletimiz, her şeyi görüyor, biliyor. Yalanın müptelası olanlar, gün gelir müptezel olurlar. Bunlardan hayırlı söz, hayırlı icraat beklenmez. Çünkü “Mundar tohumdan temiz meyve yetişmez.” Başka bir deyişle “kirli borudan temiz su akmaz” derler.

Her şey değişir bu şer güçler değişmez. Mutasyona uğramayan tek virüs ikiyüzlülük ve münafıklıktır. Buna karşılık milli ve manevi hedefi olan insanlar ise asla kaybetmez, daima takdir edilir.

Kaos ve kargaşa simsarlığı yapan içimizdeki ihanet odakları, yaptıkları siyaset mühendisliği ile iktidara gelmek için var güçleri ile saldırıyorlar. Özetle belirtmek gerekirse; bu tuzağa düşmemeliyiz. Bu kirli oyunlar, necib milletimizi yolundan çeviremez. Bugüne kadar onlarca kriz atlatıldı. Bundan sonra da çıkacak krizleri Allah’ın (c.c.) izniyle atlatırız. Yeter ki birlik ve berberlik içinde devletimize sahip çıkalım. Ekonomik kaos amacıyla gerilim siyaseti yapanlar, “Keskin sirke küpüne zarar” atasözünü unutmasınlar bu şer güruh, küfürde kemale ermişlerdir. Dolayısıyla zevalleri yakındır. Her şeyin bir zamanı vardır. Bahar gelmeden çiçekler açmaz. Sabırlı olalım. Ülkemizin menfaatini hiçe sayan insanlar, sürekli olumsuz tavırlar içinde, öldük, bittik, mahvolduk diyerek felaket tellallığı yapıyorlar. Oysa etrafımıza ülkemize bakıyoruz savaş yok, kıtlık yok, nedir bu telaş? İnsanlarda sabır ve özellikle şükür olmazsa olacağı budur.

Geçmişte dedelerimizin çektiği kıtlığı, yoksulluğu unutmayalım. Bu millet karne ile ekmek aldığını hiç unutmaz. Aslında mesel; Haç ile Hilalin, mü’min ile münafığın kısacası Hak ile Batılın mücadelesidir. Ve bu mücadele, kıyamete kadar devam eder. Hak safında yer alanlara ne mutlu. Bizler, gerekirse aç kalırız ama vatansız, bayraksız, ezansız yaşayamayız. Meselin özü budur. Gerisi lafı güzaftır. Vesselam…