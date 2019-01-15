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"Küresel ekonomide dolarsızlaşma devam edecek"

Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev:- "Anahtar rezerv paraya sahip olan ülke (ABD), kendi kendine bu para birimine olan güveni yok ediyor. Ulusal ekonomilerin dolara bağımlılığını azaltmaya yönelik eğilim devam edecek"- "Dijital dönüşümün hızı önemli fırsatlar yaratırken, ciddi riskler de barındırıyor"

15 Ocak 2019 Salı 14:59
"Küresel ekonomide dolarsızlaşma devam edecek"

MOSKOVA (AA) - Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, "Anahtar rezerv paraya sahip olan ülke (ABD), kendi kendine bu para birimine olan güveni yok ediyor. Ulusal ekonomilerin dolara bağımlılığını azaltmaya yönelik eğilim devam edecek." dedi.

Medvedev, başkent Moskova'da düzenlenen Gaydar Forum’da küresel ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçmişte yaşanan sıkıntılara rağmen 10 yıl önce gelişmelerin daha tahmin edilebilir olduğuna işaret eden Medvedev, "Şimdi bu problemleri öngörmek imkansız ve hem gelişmiş hem de gelişen ekonomiler bununla mücadele etmek zorunda." dedi.

Dünyada yaşanan dijital dönüşümle birlikte gelen risklere dikkati çeken Medvedev, "Dijital dönüşümün hızı önemli fırsatlar yaratırken, ciddi riskler de barındırıyor. Bu risklere, son derece pahalı olan altyapıların sürekli yenilenme zorunluluğu da dahil." ifadelerini kullandı.

Küresel piyasalarda doların günümüzde aşırı ayrıcalıklı bir konuma geldiğini vurgulayan Medvedev, "Anahtar rezerv paraya sahip olan ülke (ABD), kendi kendine bu para birimine olan güveni yok ediyor. ABD’nin küresel ekonomiye yönelik attığı adımlar sadece gerginliği artırıyor. Bu nedenle ulusal ekonomilerin dolara bağımlılığını azaltmaya yönelik eğilim devam edecek." şeklinde konuştu.

ABD ve Batılı çok sayıda ülkenin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rus yetkililer, ülke ekonomisinde doların kullanımını azaltmaya çalışıyor.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, Rusya Maliye Bakanlığı ve Rusya Merkez Bankası ile ülke ekonomisinin "dolarsızlaştırılması" için çeşitli adımlar atılacağını duyurmuştu.

Rusya Merkez Bankası tarafından yayımlanan raporda, 2018’in ikinci çeyreğinde bankanın 100 milyar dolarlık rezervini yuan ve avroya çevirdiği belirtilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 14:59
  1. ABD
  2. Avro
  3. Dolar
  4. Medvedev
  5. Rusya
  6. yaptırım

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