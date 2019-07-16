0553 313 94 23

Küresel borçlar 246 trilyon dolara ulaştı

Yılın ilk çeyreğinde küresel borç 3 trilyon dolar artarak 246 trilyon dolara yükseldi- Toplam borç, ülkelerin toplam gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 320’sine denk geldi- Gelişmekte olan 30 büyük ekonominin hane halkı ve şirketlerin borcunu içeren toplam borç da bu yılın birinci çeyreğinde 69,1 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı

16 Temmuz 2019 Salı 11:37
Küresel borçlar 246 trilyon dolara ulaştı

BERLİN (AA) - BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - Küresel borç seviyesi bu yılın ilk çeyreğinde 3 trilyon dolar artarak 246 trilyon dolara ulaştı.

AA muhabirinin Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) yayınladığı rapordan derlediği bilgilere göre, bu yılın ilk çeyreğinde küresel borç tutarı 3 trilyon dolar artarak 246 trilyon dolara yükseldi. Geçen yılın ilk çeyreğinde toplam küresel borç 248 trilyon dolarla bütün zamanların en yükseğine çıkmıştı.

Toplam borcun ülkelerin toplam gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) üç katını aşarak yüzde 320’sine ulaşması dikkati çekti.

Rapora göre, toplam GSYH'ye oranları dikkate alındığında, hane halkına ait borçlar yüzde 60, finansal olmayan şirketlere ait borçlar yüzde 91, kamuya ait borçlar yüzde 87 ve banka gibi finansal şirketlere ait borçlar da yüzde 81 düzeyinde gerçekleşti.

IIF raporunda, merkez bankalarının parasal genişleme politikalarından dolayı borçlanma maliyetlerinin düşük olmasının ülkeleri yeni borç almaya teşvik ettiği belirtilerek, bunun da küresel borcun söz konusu düzeye yükselmesine sebep olduğu kaydedildi.


- Gelişmekte olan ülkelerin borcu 69,1 trilyon dolar ile rekor kırdı


Parasal genişlemenin gelişmekte olan ülkelerdeki oluşturduğu borç konusunda da uyarıda bulunan IIF raporunda, Çin, Hindistan, Brezilya ve Türkiye gibi gelişmekte olan 30 büyük ekonominin hane halkı ve şirketlerin borcunu içeren toplam borcunun bu yılın birinci çeyreğinde 69,1 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdığı bildirildi.

Rapora göre, gelişmekte olan 30 en büyük ekonominin toplam borcu Mart ayı sonunda bunların GSYH’lerinin yüzde 216,4’ine denk geliyor. Bu oran geçen yılın aynı ayında yüzde 212,4 olarak kayıtlara geçmişti. Söz konusu ülkelerde şirketlere ait toplam borçların bu ülkelerin toplam GSYH'lerine oranı, yüzde 92,6 düzeyinde bulunuyor.

Çin’deki şirketlerin yaklaşık 21 trilyon dolarla söz konusu borçta en fazla payı alması dikkati çekiyor.


- ABD’nin borcu 69 trilyon dolar


IIF raporunda, iş dünyasının gittikçe, borçlu firmaların küresel risk iştahındaki dalgalanmalara daha fazla maruz kalmasına neden olan "kısa vadeli borçlanmaya" bağlı kaldıkları uyarısında da bulunuldu.

Almanya, İngiltere ve ABD gibi gelişmiş ülkelerin borçları da bu yılın birinci çeyreğinde 1,6 trilyon dolar artarak 177 trilyon dolara yükselirken, bunun 69 trilyon doları ABD hükümetinin borçlarından oluştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:37
  1. borç
  2. küresel borç
  3. Uluslararası Finans Enstitüsü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Malatyaspor, Erşan Yasa ve Mehmet Süha Yiğit’i profesyonel yaptı
    1. Yeni Malatyaspor, Erşan Yasa ve Mehmet..
    2. Türk Tarih Kurumu 15 Temmuz Paneli..
    3. TBMM Başkanı Şentop: "Hükümet Sistemi..
    4. Maraton heyecanı zirve yapıyor
    5. Rizeli Vecihi evlilik teklifini böyle..
    6. Esad rejimi ve Rusya’dan İdlib’e..
    7. 15 Temmuz’u unutturmayacağız
    8. Kahta İlçesinde 15 Temmuz etkinliği
    9. S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor
    10. Dev Türk şirketinden yerli otomobil..
    11. Başkan Ataç, Kara çiftini hacca..
    12. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    13. Dolmuştan düşen kişi öldü
    14. Millet direndi ümmet kazandı
    15. Çelikhan’da 15 Temmuz etkinliği
    16. Çaycuma’da eski köy geleneğini..
    17. Havuza ’Atlantis’ damgası!
    18. Para atletler 15 Temmuz şehitlerini andı
    19. İzmir Torbalı Ayrancılar TOKİ kura..
    20. Doğa yürüyüşünde sürpriz evlenme..
    21. 16 yaşındaki çocuk, kazayla annesini..
    22. Nakliyeye belediye eli değdi
    23. S 400 füzesine benzettiği maketi..
    24. 15 Temmuz’un sene-i devriyesinde
    25. Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut..
    26. Askeri bando çaldı, vatandaşlar..
    27. Hakim-savcı ve yargı çalışanlarından..
    28. Sönmezalp Kültürpark’ta anıldı
    29. 10 ilde operasyon! Aralarında iş..
    30. Nepal'de sel ve toprak kaymaları: 78 ölü
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler