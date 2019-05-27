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"Küresel Barış ve Adalet" konulu deneme yarışması ödül töreni

Bünyesinde gerçekleştirdiği sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerini her yıl olduğu gibi bu senede “Mavera Ödülleri” kapsamında taçlandıran Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı, Türkiye çapındaki toplam 118 farklı üniversitenin öğrencilerinden başvuru aldı. “Küresel Barış ve Adalet” konulu denemeler seçkin isimlerin yer aldığı yürütme kurulu tarafından değerlendirilirken ödüller sahiplerine takdim edildi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:49
"Küresel Barış ve Adalet" konulu deneme yarışması ödül töreni

Bağlarbaşı Kültür Merkezinde ülkemizin önde gelen bürokrat, akademisyen ve iş adamlarının katılımıyla gerçekleşen program, vakfın geleneksel iftar yemeğiyle birlikte devam etti.

Her sene ödüllü yarışmalarıyla, çeşitli konularda farkındalık yaratmayı amaçlayan Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın organize ettiği “Mavera Ödülleri”, başta yarının yetişkinleri olan gençler olmak üzere, tüm insanları ortak bir -çağrı-da buluşturmayı hedefliyor.

Bu çerçevede “Aliya İzzetbegoviç Anısına” düzenlenen deneme yarışmasına yoğun katılım olurken Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı toplumsal sorumluluğu örnek bir modelle birlikte tüm Türkiye’ye ulaştırmayı başardı.

“Çabamız Milletimizin Geleceğine Katkıda Bulunacak Öncü Şahsiyetlerin Yetişmesi”

Bağlarbaşı Kültür Merkezinde ülkemizin önde gelen bürokrat, akademisyen ve iş adamlarının katılımıyla gerçekleşen program, vakfın geleneksel iftar yemeğiyle birlikte gerçekleşirken Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa Kara’nın açılış konuşmasıyla birlikte devam etti.

Kara, örnek bir vakıf modeli oluşturmak için 2013 yılında 53 gönüllü ile bir araya gelen ailenin, gelecek tasavvuru oluşturma maksat ve amacıyla azimle yola çıktığından bahsederken şeffaf, katılımcı, profesyonelleşme sürecini hızlandıran, ulusal ve uluslararası çapta insanımızla daha sıkı iş birliği içinde olmasını öngören bir vakıf modelini benimsediklerini ifade etti.

Bu amaç doğrultusunda yaklaşık 25 farklı ülkenin öğrencilerine sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetleri düzenlerken Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın temel amacının “Milletimizin geleceğinde öncü rolü oynayacak şahsiyetlerin yetişmesine katkıda bulunmak” olduğunu ifade etti.

“Kendi Koyduğu Kuralı İhlal Eden Bir Dünyada Yaşıyoruz”

Mütevelli Heyeti Başkanı Sn. Mehmet Koca devamen yaptığı konuşmaya vefatlarının yıldönümünde Merhum N. Fazıl Kısakürek ve Akif Emre’yi anarak başladı.

İslam coğrafyasının yaklaşık 150 yıldır içerisinde bulunduğu durumu tarihi ve sosyolojik örneklerle birlikte aktaran Koca, adaletin ve barışın olmadığı ve kuralı koyanın hiçbir ahlaki bağlayıcılık hissetmeden, koyduğu kuralı ihlal ettiği bir dünyayı resmetti.

Çıkış yolu olarak Aliya’nın mücadelesi ve ideallerinden beslenmenin mümkün olduğunu vurgularken kin, nefret ve savaşa karşı ortak aklı; sorumluluk duygusuyla birlikte canlandırmak zorunda olduğumuzu belirtti. 

13 Bosna Hersek Seyahati ve Dizüstü Bilgisayar

Gençlerin duygu ve düşüncelerini “deneme” türüne uygun olarak yazılı hale getirilmelerinin teşvik edildiği yarışmada, 13 öğrenciye Bosna Hersek Seyahati, ilk 3’e girenlere ayrıca Dizüstü Bilgisayar ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kazanan öğrenciler;

İbrahim Sercan SAVCI / 1. - Gaziantep Üniversitesi

Ayşegül ÖZDOĞAN / 2. - Boğaziçi Üniversitesi

Merve ŞAHİN ALEMDAR / 3. - İstanbul Üniversitesi

Züleyha YARDIMCI / Mansiyon - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Şeyma BATUR / Mansiyon - Karadeniz Teknik Üniversitesi

Rüveysa ARSLAN / Mansiyon - Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Özhan ÖZTÜRK / Mansiyon - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Oğuzhan OKUYUCU / Mansiyon - Marmara Üniversitesi

Hatice Büşra SEYHAN / Mansiyon - İstanbul Üniversitesi

Furkan AKÇAY / Mansiyon - Marmara Üniversitesi

Enes Ersagun ARSLAN / Mansiyon - Boğaziçi Üniversitesi

Dilanur TOPLAK / Mansiyon - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Ayşe KURT / Mansiyon - Kocaeli Üniversitesi

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:49
  1. Kocaeli
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Gaziantep
  5. Ankara
  6. Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı
  7. Türkiye

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