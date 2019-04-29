0553 313 94 23

Küresel askeri harcamalar 2018'de 1,8 trilyon dolara ulaştı

Küresel askeri harcamalar 2018'de 1,8 trilyon dolara ulaşırken, dünyada savunmaya en fazla bütçe ayıran ülkeler ABD, Çin, Suudi Arabistan, Hindistan ve Fransa oldu- Türkiye'nin savunma harcamaları, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 24 artarak 19 milyar dolara ulaştı

29 Nisan 2019 Pazartesi 11:38
Küresel askeri harcamalar 2018'de 1,8 trilyon dolara ulaştı

ANKARA (AA) - Küresel askeri harcamalar 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 2,6 artarak 1,8 trilyon dolara ulaşırken, dünyada savunmaya en fazla bütçe ayıran ülkeler ABD, Çin, Suudi Arabistan, Hindistan ve Fransa oldu.

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) "Dünyada Askeri Harcamadaki Eğilimler 2018" raporu yayımlandı.

Rapora göre, 2018'de küresel savunma harcamaları, 2017'ye göre yüzde 2,6 artarak 1 trilyon 822 milyar dolara ulaştı.

Dünyada 2018'de silahlanma için harcanan toplam miktar küresel gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2,1'ini oluşturdu.

ABD, Çin, Suudi Arabistan, Hindistan ve Fransa 2018'de en fazla askeri harcamayı yapan 5 ülkeoldu. Rapora göre, bu 5 ülke küresel savunma harcamalarının yüzde 60'ını yaptı.

Rusya, 2018'de dünyada savunmaya en fazla bütçe ayıran 6. ülke oldu.

En fazla askeri harcama yapan15 ülke, bu alandaki küresel harcamanın yüzde 81'ini gerçekleştirdi.

- ABD askeri harcamada yerini koruyor

SIPRI'nın raporuna göre, savunmaya en büyük bütçeyi ayıran ülke yine ABD oldu. Savunma bütçesini bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artıran ABD, geçen yıl 649 milyar dolar harcadı.

Dünyanın yükselen gücü Çin, ABD'nin ardından 250 milyar dolarlık savunma bütçesiyle ikinci sırayı aldı. Çin'in askeri harcamalarında geçen yıl yüzde 5'lik artış kaydedildi. Bu ülkenin savunma harcamalarının son 10 yılda yüzde 83 artması dikkati çekti.

Hindistan ise askeri harcamalarını aynı dönemde yüzde 3,1 artırdı.

Buna karşın, Suudi Arabistan, Fransa ve Rusya 2018'de savunmaya ayırdıkları bütçeyi düşürdü. Suudi Arabistan askeri harcamalarını yüzde 6,5, Fransa yüzde 1,4 ve Rusya yüzde 3,5 azalttı.

- Türkiye'nin savunma bütçesi yüzde 24 arttı

Türkiye'nin askeri harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 24 artarak 19 milyar dolara ulaştı.

Son 10 yılda savunmaya ayırdığı bütçeyi yüzde 65 artıran Türkiye, 2018'de dünyada savunma için en fazla harcama yapan 15 ülke arasında artış oranı açısından ilk sıraya yerleşti.

- Afrika ve Orta Doğu ülkeleri düşüş trendinde

Orta Amerika ve Karayipler, Orta Avrupa, Orta ve Güney Asya, Doğu Asya, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Batı Avrupa ülkelerinde askeri harcamalar 2018'de artış gösterdi.

Buna karşın, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Okyanusya, Güney Doğu Asya ve Sahraaltı Afrika'da savunma harcamaları azaldı.

Orta Doğu'da ise verinin mevcut olduğu ülkelerin toplam askeri harcamasında azalma tespit edildi.

SIPRI, kurulduğundan bugüne, silahlanma, silah kontrolü ve silahsızlanma gibi alanlarda, rapor, analiz ve araştırmalardan oluşan çalışmalar hazırlıyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 11:38
  1. ABDnin küresel silah satışı
  2. SIPRI

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çaldıkları içki ve sigaralarla birlikte yakalandılar
    1. Çaldıkları içki ve sigaralarla..
    2. Vali Su: “Muhtemel orman yangınlarına..
    3. İsrail'den küstah baskın!20 Filistinli..
    4. Forum İstanbul 2019
    5. Korkutelili Gaziler Çanakkale’yi gezdi
    6. Kilis’te ’mototaksi’ dönemi
    7. Başkan Gökhan Yüksel Kartallılara,..
    8. Cemal Kaşıkçı cinayetinin 1 numaralı..
    9. Tarih merakı TÜBİTAK ödülü getirdi
    10. Edirne Sosyal Bilimler Meslek..
    11. Eli öpülesi öğretmen, görme engelli..
    12. Kayıp Furkan’dan 13 gündür haber yok
    13. Düzceliler daha çok dolaşım sistemi..
    14. Samsun’da FETÖ’den 5 şahıs adliyede
    15. Aydın’da 110 şişe kaçak içki ele..
    16. G.Kıbrıs’a 130 adet F-35 getirildi!..
    17. Küresel askeri harcamalar 2018'de 1,8..
    18. Down sendromlu yüzücünün hedefi milli..
    19. Tekvando tutkusunu 3 kızına da bağladı
    20. İdam kapıda! Selman'ın sağ kolu..
    21. Yüksekova’nın vazgeçilmez tadı: Tandır..
    22. Kitap getiren herkese tiyatro bileti
    23. Aydın sahillerinde İngiliz turist..
    24. 19. Çukurova Cup Uluslararası Tenis..
    25. "Sahte reçete" operasyonu şüphelileri..
    26. Eski Yargıtay 9. Ceza Daire..
    27. Marmara Üniversitesi Avukat ve Büro..
    28. Ayrılıkçı Katalanlar İspanya'da..
    29. Filistin'de ramazan mutfağının aranan..
    30. Fenerbahçe, Avrupa’nın devleriyle..
    Trump'tan şoke eden açıklama: Onlar salak...
    Trump'tan şoke eden açıklama: Onlar salak...
    Dünyayı ayağa kaldıran rapor ortaya çıktı! 'İç savaş çıkacak'
    Dünyayı ayağa kaldıran rapor ortaya çıktı! 'İç savaş çıkacak'
    İşte CIA’nın fonladığı sivil toplum örgütleri
    İşte CIA’nın fonladığı sivil toplum örgütleri
    “Büyük Şeytan” böyle sömürüyor!
    “Büyük Şeytan” böyle sömürüyor!
    Bit pazarında satışa sunuldu! Tam 150 yıllık
    Bit pazarında satışa sunuldu! Tam 150 yıllık

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    Komünist doçentten başörtüsüne hakaret
    Komünist doçentten başörtüsüne hakaret
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı