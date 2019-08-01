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Küresel altın talebi ikinci çeyrekte arttı

Dünya Altın Konseyi raporuna göre, küresel altın talebi, bu yılın ikinci çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 8 artarak bin 123 ton oldu- İkinci çeyrekte merkez bankalarının altın alımı, yüzde 47 artışla 224,4 ton olarak gerçekleşti - TCMB, altın rezervlerine yılın ilk yarısında net 60,6 ton ekledi- Küresel altın talebi, 2019'un ilk yarısında son 3 yılın en yükseğine çıkarak 2 bin 182 tona ulaşırken, merkez bankaları, bu dönemde 374 ton alım yaparak son 19 yılın rekorunu kırdı

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:24
Küresel altın talebi ikinci çeyrekte arttı

BERLİN (AA) - Küresel altın talebi, merkez bankalarının alımlarını artırmasının etkisiyle bu yılın ikinci çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 8 artarak bin 123 ton oldu.

Dünya Altın Konseyi'nin, 2019'un ikinci çeyreğine ilişkin "Küresel Altın Trendleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, yüksek altın fiyatlarının tüketici, merkez bankaları, sikke ve külçe altın talebine olumlu yansıması nedeniyle küresel altın talebi yılın ikinci çeyreğinde arttı.

Küresel altın talebi, ikinci çeyrekte 2018'in aynı dönemine göre yüzde 8 artarak bin 123 tona, toplam altın arzı da yüzde 6 yükselişle bin 187 tona ulaştı.


- Mücevher talebi Hindistan'da arttı, Çin'de düştü


Söz konusu dönemde mücevher talebi yüzde 2 artışla yaklaşık 532 tona çıktı.

Dünyanın en büyük ikinci altın piyasasına sahip Hindistan'ın mücevher talebi, ikinci çeyrekte yüzde 12 yükselişle yaklaşık 169 tona ulaştı.

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'in mücevher talebi ise ikinci çeyrekte azaldı. Ülkede mücevhere olan talep, yüzde 4 düşerek 144,1 tona geriledi.

İkinci çeyrekte yatırım amaçlı altın (sikke ve külçe altın) alımında azalış oldu. Yatırım amaçlı altın alımı, ikinci çeyrekte 2018'in aynı dönemine göre yüzde 12 düşerek 218,6 tona geriledi.


- Polonya ve Rusya merkez bankalarından büyük artış


Dünya Altın Konseyi raporuna göre, merkez bankalarının altın alımı ikinci çeyrekte yüzde 47 artarak 224,4 ton oldu. Polonya ve Rusya merkez bankaları, ikinci çeyrekte net rezervlerini sırasıyla 100 ton ve 38,7 ton artırdı.

İkinci çeyrekte Türkiye'de mücevher talebi yüzde 4 azalarak 9,6 tona, yatırıma yönelik altın talebi de yüzde 15 düşüşle 9,9 tona geriledi.


- İlk yarıda küresel altın talebi son 3 yılın en yükseğinde

Rapora göre, küresel altın talebi, 2019'un ilk yarısında son 3 yılın en yükseğine çıkarak 2 bin 182 tona ulaştı.

Merkez bankaları, bu dönemde 374 ton alım yaparak son 19 yılın rekorunu kırdı. Söz konusu artışta, gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının alımları etkili oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB), altın rezervlerine yılın ilk yarısında net 60,6 ton ekledi.

Dünya Altın Konseyi Piyasa İstihbarat Başkanı Alistair Hewitt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, para politikalarının gevşemesi ve jeopolitik belirsizliklerin merkez bankalarının alımlarına devam ettirmesini destekleyeceğini belirtti.

Hewitt, altına tüketici talebinin, altının artan fiyatına uyum sağlamasının zaman almasıyla biraz yumuşayacağı öngörüsünde bulundu.

Bu arada, altının ons fiyatı 2013'ten beri ilk defa bu yıl 1.400 doları geçmişti.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:24
  1. altın
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  4. talep

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