0553 313 94 23

Küre Dağları Milli Parkı’nda zararlı kelebeklerle mücadele başlatıldı

Bartın Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi ile Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü tarafından Küre Dağları Milli Parkı’na kurulan ve Türkiye’de ilk kez kullanılan ışık tuzaklarıyla zararlı kelebeklerle mücadele başlatıldı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:14
Küre Dağları Milli Parkı’nda zararlı kelebeklerle mücadele başlatıldı

Bartın Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi ile Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü tarafından Küre Dağları Milli Parkı’na kurulan ve Türkiye’de ilk kez kullanılan ışık tuzaklarıyla zararlı kelebeklerle mücadele başlatıldı.


Bartın ile Kastamonu sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı’nda, Bartın Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi ile Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü tarafından Şimşir ağaçlarına zarar veren ve ‘Şimşir güvesi’ olarak bilinen, Cydalima perspectalis kelebeğine karşı mücadele başlatıldı.


2013’de ’Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks)’ sertifikasına sahip milli park olarak ilan edilerek, Avrupa’nın çok özel 13 noktasından biri seçilen Küre Dağları Milli Parkı’ndaki zararlı kelebeklerle mücadele, Türkiye ilk kez kullanılan ışık tuzaklarıyla yapılıyor.


“Bir gecede 4 bin 43 zararlı kelebek yakalandı”


Bartın Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilimdalı, Dr. Öğr. Üyesi Yafes Yıldız, iki ayrı noktaya kurulan ışık tuzaklarıyla sadece bir gecede 4 bin 43 zararlı kelebek yakalandığını söyledi.


“Şimşir ağaçlarının kurumasını engelliyoruz”


Bu durumun zararlı ile mücadele bizlere umut verdiğini belirten Yıldız, “Doğa güzellikleri ve barındırdığı flora ve fauna çeşitliliği ile bir çok ziyaretçinin akın ettiği Küre Dağları Milli Parkı içerisinde yer alan şimşir ağaçlarının kurtarılması için zararlı türe karşı Türkiye’de ilk kez ışık tuzakları kurularak, mücadele çalışmalarına başlandı. Çalışmalarının zararlının diğer generasyonlarında da ergin dönemlerinde ışık tuzakları ile larva döneminde ise biyolojik savaş ajanı olarak kullanılan bakteriyle (Bacillus thurigiensis var. Kurstaki) mümkün olduğunca etkin ve entegre mücadele yapılarak zararlının popülasyonun kontrol altına alınmasını hedefliyoruz. Bu şekilde milli parkın önemli bir bitki türü olan şimşirlerin kurumasının önüne geçilerek yeniden doğal görünümüne kazandırılmaya çalışılıyor.” dedi.


Ziyaretçiler çalışmalardan memnun


Yıldız, zararlı kelebeklerin çok sayıda olması nedeniyle ziyaretçilerinde zaman zaman rahatsızlık duyduğunu ifade ederek, “Yapmaya devam ettiğimiz değerlendirmeler sonucunda, ışık tuzaklarıyla zararlı kelebeklere karşı mücadele, Aralık ayına kadar devam etmesini tahmin ediyoruz. Kısa sürede oldukça olumlu sonuçların alındığı mücadelede Şimşir ağaçlarının korunmasının yanı sıra ziyaretçiler zaman zaman yaşadıkları rahatsızlığı da gidermiş oluyoruz. PAN Parks sertifikasıyla Avrupa’nın çok özel noktalarından biri olan Küre Dağları Milli Parkı’nda ziyaretçileri tarafından bu durumun olumlu karşılanması ise mutluluğumuzu artırmaktadır.” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:14
  1. doğa
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşçi Savunma Derneği’den Anadolu Selçuklu Ocaklarına ziyaret
    1. İşçi Savunma Derneği’den Anadolu..
    2. Tayland'da onlarca kanun hükmünde..
    3. Plan ve Bütçe Komisyonu ‘Mali paket’i..
    4. İslam düşmanı densizlerden kutsala..
    5. Yusuf Günay: "Yönetim kurulu..
    6. Öztrak’tan gündeme dair..
    7. Hamas'tan S-400 açıklaması: Erdoğan'ın..
    8. Anadolu Ajansı, "Türkiye'nin Kültür..
    9. Saldırı sonrası sınırda askeri..
    10. Vali Ekinci ve Yılmaz incelemede..
    11. CHP'den "Gerçek Türkiye'nin..
    12. "S-400'ler Türkiye için bir zarurettir"
    13. Şuhut İlçe Mezarlığında çevre..
    14. Fenerbahçe, Didem Akın ile yollarını..
    15. Yazın saç ekimi yapılır mı?
    16. Hırsızlıktan 18 yıl hapis cezası..
    17. Gaziantep Basketbol'da transfer
    18. Bekaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
    19. “Isparta-Burdur aynı kaderi paylaşan..
    20. Yeni buğday çeşitleri ’Mesut’ ve..
    21. Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet..
    22. Basketbolda Turgutlu Belediyespor..
    23. Plaj voleybolu: 22 Yaş Altı Avrupa..
    24. "SASA'nın Yumurtalık'taki..
    25. Konya’da yasa dışı sülük satışına 13..
    26. ANALİZ - AB'de yeni yönetici kadrosu..
    27. Edirne'de silahlı kavga: 1 ölü
    28. FETÖ’nün sözde Isparta imamı ve eşi..
    29. Ilgın’da Sıfır Atık Projesi tanıtıldı
    30. Narkotik ekipleri uyuşturucu hap ele..
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"