Küre Dağları Milli Parkı’nda zararlı kelebeklerle mücadele başlatıldı

Bartın Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi ile Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü tarafından Küre Dağları Milli Parkı’na kurulan ve Türkiye’de ilk kez kullanılan ışık tuzaklarıyla zararlı kelebeklerle mücadele başlatıldı.

Bartın ile Kastamonu sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı’nda, Bartın Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi ile Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü tarafından Şimşir ağaçlarına zarar veren ve ‘Şimşir güvesi’ olarak bilinen, Cydalima perspectalis kelebeğine karşı mücadele başlatıldı.

2013’de ’Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks)’ sertifikasına sahip milli park olarak ilan edilerek, Avrupa’nın çok özel 13 noktasından biri seçilen Küre Dağları Milli Parkı’ndaki zararlı kelebeklerle mücadele, Türkiye ilk kez kullanılan ışık tuzaklarıyla yapılıyor.

“Bir gecede 4 bin 43 zararlı kelebek yakalandı”

Bartın Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilimdalı, Dr. Öğr. Üyesi Yafes Yıldız, iki ayrı noktaya kurulan ışık tuzaklarıyla sadece bir gecede 4 bin 43 zararlı kelebek yakalandığını söyledi.

“Şimşir ağaçlarının kurumasını engelliyoruz”

Bu durumun zararlı ile mücadele bizlere umut verdiğini belirten Yıldız, “Doğa güzellikleri ve barındırdığı flora ve fauna çeşitliliği ile bir çok ziyaretçinin akın ettiği Küre Dağları Milli Parkı içerisinde yer alan şimşir ağaçlarının kurtarılması için zararlı türe karşı Türkiye’de ilk kez ışık tuzakları kurularak, mücadele çalışmalarına başlandı. Çalışmalarının zararlının diğer generasyonlarında da ergin dönemlerinde ışık tuzakları ile larva döneminde ise biyolojik savaş ajanı olarak kullanılan bakteriyle (Bacillus thurigiensis var. Kurstaki) mümkün olduğunca etkin ve entegre mücadele yapılarak zararlının popülasyonun kontrol altına alınmasını hedefliyoruz. Bu şekilde milli parkın önemli bir bitki türü olan şimşirlerin kurumasının önüne geçilerek yeniden doğal görünümüne kazandırılmaya çalışılıyor.” dedi.

Ziyaretçiler çalışmalardan memnun

Yıldız, zararlı kelebeklerin çok sayıda olması nedeniyle ziyaretçilerinde zaman zaman rahatsızlık duyduğunu ifade ederek, “Yapmaya devam ettiğimiz değerlendirmeler sonucunda, ışık tuzaklarıyla zararlı kelebeklere karşı mücadele, Aralık ayına kadar devam etmesini tahmin ediyoruz. Kısa sürede oldukça olumlu sonuçların alındığı mücadelede Şimşir ağaçlarının korunmasının yanı sıra ziyaretçiler zaman zaman yaşadıkları rahatsızlığı da gidermiş oluyoruz. PAN Parks sertifikasıyla Avrupa’nın çok özel noktalarından biri olan Küre Dağları Milli Parkı’nda ziyaretçileri tarafından bu durumun olumlu karşılanması ise mutluluğumuzu artırmaktadır.” diye konuştu.