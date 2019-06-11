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Küre Dağları Milli Parkı'na yeni sertifika

Küre Dağları Milli Parkı'na merkezi Avusturya'da bulunan European Wilderness Society tarafından "Platin Yabanıl Sertifikası" verildi

11 Haziran 2019 Salı 14:46
Küre Dağları Milli Parkı'na yeni sertifika

ANKARA (AA) - Küre Dağları Milli Parkı, merkezi Avusturya'da olan European Wilderness Society tarafından "Platin Yabanıl Sertifikası"na değer görüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) Sertifikası'na sahip Avrupa ülkelerindeki korunan alan temsilcileriyle Litvanya, ABD, Ukrayna, İtalya, Polonya, Çekya, Slovakya, Avusturya, Almanya ve diğer birçok ülkeden yaklaşık 50 temsilcinin katıldığı Yabanıl Akademi Günleri 2019, mayısta Avusturya'da yer alan Lungau UNESCO Biyosfer Rezervi'nde gerçekleştirildi.

Organizasyonda 11 ülkeden 24 uluslararası konuşmacı bulunurken, el değmemiş alanlar için hazırlanan kriterlere göre kategorize edilmiş gümüş, bronz, altın ve platin sertifikalar verildi.

Bu kapsamda, 2013'te PAN Parks Sertifikası'na sahip olan Küre Dağları Milli Parkı'na da bu kategorilerden "Platin Yabanıl Sertifikası" verildi.

- Her mevsim ayrı bir renk

Havası, suyu ve doğasıyla her mevsim ayrı bir renge bürünen, ziyaret edenleri sahip olduğu ihtişamıyla bağrına basan Küre Dağları Milli Parkı, Türkiye'de gezilip görülmesi gereken yerler arasında ilk sıralarda bulunuyor.

1998 yılında Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından Avrupa ormanlarında korumada öncelikli alanlardan biri seçilen Küre Dağları, 2000 yılında milli park ilan edildi. Bu kararla WWF'nin başlattığı "Yaşayan Gezegen Kampanyası" çerçevesinde, "Türkiye'nin Dünyaya Armağanı" kabul edildi.

- Adeta doğa müzesi

Misafirperverliğiyle ziyaretçilerini hayran bırakan milli park, aynı zamanda biyolojik çeşitliliğiyle bir doğa müzesi niteliğine de sahip bulunuyor. Geyiklerin, karacaların ve ötücü kuşların yurt edindiği alan, Türkiye'nin en önemli ekoturizm merkezlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Dünyanın ikinci en derin kanyonu olan Valla Kanyonu, Küre Dağları'nın içine saklanmış bir halde her gün yüzlerce misafir ağırlıyor. Doğa tutkunu rafting heyecanlıları için de iki parkurun mevcut olduğu kanyon, görüntüsüyle binlerce fotoğraf karesine girmeyi başarıyor.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 14:46
  1. European Wilderness Society
  2. Küre Dağları Milli Parkı
  3. Platin Yabanıl Sertifikası
  4. Sertifika

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